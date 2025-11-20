Трамп поручил продолжить разработку законопроекта о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп поручил лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тюну продолжить работу над двухпартийным законопроектом о санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что Трамп во время воскресной игры в гольф подчеркнул: для достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной важно продолжать военную поддержку Украины и преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть.

Грэм также сообщил о запланированном телефонном разговоре с членами Палаты представителей и Сената и подчеркнул, что "очень важно, чтобы мы не испортили это дело".

"Если вы хотите, чтобы Путин сел за стол переговоров, не будет успешного плана на 28 или 12 пунктов, если Путин не верит, что мы будем продолжать поддерживать Украину военно и будем бороться с теми, кто покупает дешевую российскую нефть", - сказал сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 2,5 года, – Bloomberg

Сенат США примет новые санкции против РФ, чтобы поддержать Украину

Он подчеркнул, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы иметь "рычаги влияния" на переговорах с российским диктатором Путиным.

Тюн отметил, что он является одним из десятков сенаторов, которые считают законопроект Грэма "важным инструментом для достижения этой цели". В то же время он добавил, что продвинуть санкционный законопроект через Конгресс будет легче, если его рассмотрение начнется в Палате представителей, поскольку именно она отвечает за вопросы доходов и должна рассматривать такие инициативы первой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg