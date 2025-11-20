РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России
1 950 7

Трамп поручил продолжить разработку законопроекта о санкциях против РФ

Шмыгаль встретился с Грэмом и Блюменталем

Президент США Дональд Трамп поручил лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тюну продолжить работу над двухпартийным законопроектом о санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что Трамп во время воскресной игры в гольф подчеркнул: для достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной важно продолжать военную поддержку Украины и преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть.

Грэм также сообщил о запланированном телефонном разговоре с членами Палаты представителей и Сената и подчеркнул, что "очень важно, чтобы мы не испортили это дело".

"Если вы хотите, чтобы Путин сел за стол переговоров, не будет успешного плана на 28 или 12 пунктов, если Путин не верит, что мы будем продолжать поддерживать Украину военно и будем бороться с теми, кто покупает дешевую российскую нефть", - сказал сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 2,5 года, – Bloomberg

Сенат США примет новые санкции против РФ, чтобы поддержать Украину

Он подчеркнул, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы иметь "рычаги влияния" на переговорах с российским диктатором Путиным.

Тюн отметил, что он является одним из десятков сенаторов, которые считают законопроект Грэма "важным инструментом для достижения этой цели". В то же время он добавил, что продвинуть санкционный законопроект через Конгресс будет легче, если его рассмотрение начнется в Палате представителей, поскольку именно она отвечает за вопросы доходов и должна рассматривать такие инициативы первой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg

Автор: 

санкции (12046) Трамп Дональд (7082) Линдси Грэм (122)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашка джерело дестабілізації, хоч вона подрібнену, хоч вона суцільна. Може краще один раз її поділити, щоб кожного разу не влаштовувати світові війни
показать весь комментарий
20.11.2025 08:33 Ответить
@ (в перекладі):
"Прочитавши новий спільний "мирний договір" США та росії, переконався, що Україна воює не лише з росією, а й із США.
Тільки з росією на полі бою, а з сьогоднішньої трампівської США, яка за росію, на політичному полі."
показать весь комментарий
20.11.2025 09:10 Ответить
Мирний план США передбачає відмову України від вступу до НАТО та повну заборону на розміщення іноземних військових на її території, - WSJ (https://www.wsj.com/world/trump-administration-pushes-new-plan-for-ending-ukraine-war-cade0ea1?utm_source=chatgpt.com)

В обмін Вашингтон очікує від москви гарантій ненападу на Україну та інші європейські країни у майбутньому
показать весь комментарий
20.11.2025 09:19 Ответить
Дід знову "злився", ганьбище для Америкм
показать весь комментарий
20.11.2025 09:25 Ответить
Пізніше заявить що пожартував.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:48 Ответить
доручив продовжити работу щодо санкцій...пішов другий рік каденції рудої мавпи))
показать весь комментарий
20.11.2025 10:02 Ответить
Санкції також треба вводити проти господаря кацапів Китаю, але САШ залежать від китайських рідкоземів, тому не можуть це зробити.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:16 Ответить
 
 