Враг пытался приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста, продвинуться на Лиманском направлении, - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 250 боевых столкновений. Больше всего атак врага отбито на Покровском, Александровском, Константиновском, Лиманском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 3843 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Гуляйполе Запорожской области;

Приднепровское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголове, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки противник 17 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил две наступательные операции вблизи Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филия и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Сычнево, Вороное, Степовое, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополья и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 222 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.