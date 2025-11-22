Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 164 340 человек (+1 170 за сутки), 11 361 танк, 34 559 артсистем, 23 607 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 164 340 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2211.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек
- танков – 11 361 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед.
- РСЗО – 1 547 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 248 (+1) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед.
- специальная техника – 4 002 (+0) ед.
