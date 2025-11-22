Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 164 340 человек (+1 170 за сутки), 11 361 танк, 34 559 артсистем, 23 607 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 164 340 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2211.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек

танков – 11 361 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед.

артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед.

РСЗО – 1 547 (+1) ед.

средства ПВО – 1 248 (+1) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед.

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед.

специальная техника – 4 002 (+0) ед.

