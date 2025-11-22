РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 164 340 человек (+1 170 за сутки), 11 361 танк, 34 559 артсистем, 23 607 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 164 340 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2211.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек
  • танков – 11 361 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед.
  • РСЗО – 1 547 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 248 (+1) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед.
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед.
  • специальная техника – 4 002 (+0) ед.

Потери врага 21 ноября

Мирний план в дії. Кацапи в *********, тушковані.
показать весь комментарий
22.11.2025 07:48 Ответить
Ти ,того,повертайся в діспансер
показать весь комментарий
22.11.2025 07:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 08:09 Ответить
Діджею на переиовини показати результат бойових дій зсу і запропонувать щоб давли більше озброєння та бк а з козломордими розберемося Мир це не відсутність війни а відсутність москви во братерство
показать весь комментарий
22.11.2025 08:37 Ответить
 
 