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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 164 340 осіб (+1 170 за добу), 11 361 танк, 34 559 артсистем, 23 607 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 164 340 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2211.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб
  • танків – 11 361 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
  • артилерійських систем – 34 559 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 547 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 248 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 234 боєзіткнення, 62 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога 21 листопада

Автор: 

армія рф (21189) Генштаб ЗС (8443) ліквідація (4779) знищення (10284)
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Мирний план в дії. Кацапи в *********, тушковані.
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22.11.2025 07:48 Відповісти
Ти ,того,повертайся в діспансер
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22.11.2025 07:57 Відповісти
а чого це тебе так тригерить ? кацапорилий труп не воняй.
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22.11.2025 12:29 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.11.2025 08:09 Відповісти
Діджею на переиовини показати результат бойових дій зсу і запропонувать щоб давли більше озброєння та бк а з козломордими розберемося Мир це не відсутність війни а відсутність москви во братерство
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22.11.2025 08:37 Відповісти
А казали, що наші перелац у Криму розібрали по запчастинах просто у повітрі... Чи це не враховується?
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22.11.2025 11:16 Відповісти
БпЛА випереджають авто рівно на 15 000 од.
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22.11.2025 12:28 Відповісти
Мертвий кацап - велике благо для світу
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22.11.2025 13:41 Відповісти
 
 