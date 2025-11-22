Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 164 340 осіб (+1 170 за добу), 11 361 танк, 34 559 артсистем, 23 607 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 164 340 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2211.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб
- танків – 11 361 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 559 (+9) од.
- РСЗВ – 1 547 (+1) од.
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
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