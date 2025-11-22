РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8875 посетителей онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
3 316 64

Штурмовые войска держат фронт, когда людей критически не хватает, - Онистрат

Штурмовые войска остаются ключевой силой, сдерживающей продвижение российской армии.

Об этом в эфире ток-шоу "УП|Чат" на "Украинской правде" заявил известный банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Андрій Оністрат

"Штурмовые войска – это единственный способ, который позволяет сейчас удерживать как-то линию фронта. Я знаю конкретно подразделения, которые сейчас есть в штурмовых войсках, понимаю, как их готовят. И я понимаю цифры, которые приходят в армию, и какие мы несем потери", – отметил он.

Также, по словам Онистрата, нынешние проблемы на фронте возникают не из-за Главнокомандующего, а из-за критической нехватки личного состава. "У нас нет людей, чтобы укомплектовать те 30 или 40 тысяч военных, которых требует армия сегодня. И никакая замена Сырского на кого-либо другого не изменит ситуацию", – считает Онистрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовые войска и ДШВ сравнивать нельзя. Разные тактики и планирование, - Манько

Напомним, подразделения штурмовых войск сейчас сосредоточены и ведут бои на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.

Автор: 

Запорожская область (3808) боевые действия (5177) Штурмовые войска (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Штурмові війська тримають оборону! Хіба це не вирок верховному головнокомандувачу, головнокомандувачу та генштабу?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:02 Ответить
+14
Та ні,Оністрат,проблеми мають прізвища
показать весь комментарий
22.11.2025 18:01 Ответить
+13
А де казки що воюємо не людьми ,а технікою та дронами?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні,Оністрат,проблеми мають прізвища
показать весь комментарий
22.11.2025 18:01 Ответить
Зеленський, про це теж «неЗНАВ» , як і про своїх мародерів на крові Українців, КабМіндічів з урядом Свириденко!!!
Вигідна балаканина для фракції зелупнів з ВРУ!! Нєувіновєн…
показать весь комментарий
22.11.2025 18:22 Ответить
Юля Свинарченко чи Свиридчук?
показать весь комментарий
22.11.2025 19:11 Ответить
просто Юля
показать весь комментарий
22.11.2025 20:10 Ответить
Штурмові війська тримають оборону! Хіба це не вирок верховному головнокомандувачу, головнокомандувачу та генштабу?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:02 Ответить
Зате дешево: для дронів потрібно мати гроші, а тут можна майже безкоштовно наловити майбутніх героїв на вулиці. А неефективність піхоти проти дронів компенсується кількістю піхоти.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:53 Ответить
В нас скільки бажаючих отримати дрона в голову немає. Може...в Китаї. Хоча, китайці теж думати можуть.
Ось де наші роботизовані платформи, дрони на оптоволокні?
Росія закупила 527 тисяч кілометрів оптоволокна у Китаю
показать весь комментарий
22.11.2025 19:04 Ответить
Єврокомісія оцінила потреби України у 2026 році у понад €71 млрд, більшість - на оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3585431. Джерело: https://censor.net/ua/n3585431

Були б гроші, були б дрони. Війна йде з високорозвиненою індустріальною країною, яка ще й дуже багата.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:14 Ответить
Мені і цікаво. ЄС, США, Англія, Японія, Південна Корея - вони що, технологічно відсталі від орди? Чи не здатні виготовляти скільки чи більше дронів ніж у орків?
Щось десь не сходиться.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:24 Ответить
Коли рф воюватиме з ними, перевіримо. Зараз це питання до чого?
показать весь комментарий
22.11.2025 19:28 Ответить
Та по приколу.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:36 Ответить
Нема бажаючих? Значить треба просто посилити бусифікацію!

Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:18 Ответить
А де казки що воюємо не людьми ,а технікою та дронами?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:04 Ответить
То вже мало хто вірить тим казкам...
показать весь комментарий
22.11.2025 18:14 Ответить
Забули написати "На правах реклами". Ще б поцілував манька в дупу.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:07 Ответить
У русні такої проблеми немає і ніколи не буде.
Бо росія себе так поставила. Вірять, поважають, бояться. І всередині, і назовні.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:09 Ответить
Диктатура как никак где страх во всем перед барином и командованием ,жесткая дисциплина и неотвратимые и жестокие вплоть до расстрела наказания за дезертирство и сзч связующая сила и одна из скреп, а у нас вильни козакы , прячущиеся от тцк и выполения своего конституционного долга. Соответственный и результат на фронте 😁
показать весь комментарий
22.11.2025 18:14 Ответить
Гордітєсь братьямі?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:16 Ответить
Нет, но признавать успехи противника и свои неудачи и недоработки тоже надо уметь.Для победы Украине нужна крепкая диктатура хотя бы на время войны и положить на алтарь свободы минимум миллион а то и два солдат.Ведь как говорится дерево свободы время от времни нужно поливать...сами знаете кем.А тут уже я вижу большинство смирилось с капитуляционным планом трампа,написанным под диктовку кацапов.Если пиндосы реально увидят что Украина действительно хочет воевать и умирать за свою свободу и независимость уверяю тебя даже на трампа в сша найдется управа
показать весь комментарий
22.11.2025 18:31 Ответить
ЄС диктатурі допомагати не буде, росія для Трампа все одно привабливіша навіть за КНДР.
На наші два русня двадцять легко виставить.
І що в результаті?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:33 Ответить
Ти особисто готовий стати одним з 1-2млн загинувших? І як думаєш, скільки може покласти рашка? Чи переможемо ми за такого варіанту, якщо в ворога в три рази більше людей?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:37 Ответить
Вот и результат будет соответствующий если не хотите воевать как Афганистан 10 лет с ссср и 20 с пиндосами.В ссср людей вообще было под 300 млн , а у амеров под 400 и ничего моджахеды и талибы победили потому что хотели изгнать захватчиков со своей земли , а украинцы в большинстве своем к сожалению нет
показать весь комментарий
22.11.2025 18:46 Ответить
Ще раз, ти особисто готовий померти? Якщо ні, то це просто балабольство.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:54 Ответить
Тобто краще бути у складі росії? До чергових Голодоморів, репресій, депортацій готовий?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:49 Ответить
Робити фортифікації, сидіти в глухій обороні, застосовувати тактику мобільної оборони яка дала плоди при обороні півночі. Ні це не для нас. Закликати покласти 2млн українців, погрожуючи при цьому голодоморами, репресіями та депортаціями. Це наш метод.
Ти особисто готовий увійти в ці 2млн загиблих?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:56 Ответить
Однак добровільно вони йдуть не через страх
показать весь комментарий
22.11.2025 19:08 Ответить
Оністрат вже давно вихваляє Сирського, а конкретно зараз, про нову забаганку Сирського - створення Штурмових військ, коли є ДШВ, які добре себе зарекомендували, але Сирському вони не подобаються.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:09 Ответить
А раніше вихваляв потужних менеддерів, які з мільярдами потікали за кордон.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:22 Ответить
на рахунок сирського ти помиляєшся. він головний винуватець в нашому відступі. бо він генітальний полководець як і зєля призедент
показать весь комментарий
22.11.2025 18:09 Ответить
Якби крали менше то у нас би роботи стояли замість штурмовиків
показать весь комментарий
22.11.2025 18:12 Ответить
І ні слова про те, як в штурмових підрозділах ламають людям кінцівки.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:15 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV0jf8AdF-CSGpOgg1Rw_Xs-ME_ONCDmxPDg9r9SlTnWqHXIJl82GF0AEToBIGJiUGdxiUFGgXZoio58nMFdaPKY67HRPx9pjxfdbf611tnFanku6EBdsWUMoGSFGrsCST5CQ-2HkIGEYbr44zi44CcVTCf6GczGlHhMVdvwzFyGjcjrMlVCIaV9zUdltLC2Cg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.

Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.

Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).

Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.

Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
показать весь комментарий
22.11.2025 18:16 Ответить
Спочатку виконали Оттавську конвенцію, тепер мін нема.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:20 Ответить
А може час завести ще якісь "Оборонні війська" чи "війська Стійкості", наприклад?
Бо якось багацько проривів останніми тижнями.
Не до жиру штурмів якось.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:18 Ответить
Війська потужності і незламності
показать весь комментарий
22.11.2025 19:08 Ответить
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
8 год
Позітівна ботоферма братів Подоляків стверджує, що "Покровськ паде через зрадливі дії НАБУ" (с)

А через чиї зрадливі дії пали Маріуполь, Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Енергодар, Селідове, Авдіївка, Скадовськ, Лисичанськ, Каховка?

Через чию "двушку в Москву"?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:19 Ответить
Штурмовим військам завжди не вистачатиме людей. Кротевич пропонував відмовитись від контрштурмів, щоб зменшити втрати особового складу. Але президент, Сирський і Манько проти.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:20 Ответить
Точно Сырский не заменим! Дайте ему еще несколько лет, он научится. Еще нужно создать новый род войск. Для Онистрата, такое правильный офицер.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:27 Ответить
Офіційна інформація від ГУР міноборони України- Сили оборони України складають 1,2 мільйона військовослужбовців.
Якщо додати поліцію, то людей в погонах 1,5 мільйона.
Де вони?
На фронті лишк 300 тисяч.
Решта в тилу.
Отримують нагороди за оборону Карпат та Тиси.
Якщо б хоч половину цих всіх людей в погонах відправити на фронт.
То не потрібно ніякої мобілізації протягом 2-3 років.
І ТЦК тоді не потрібно.
І ніякої капітуляції ніхто не запропонував, бо рашисти не тільки фізично не зможуть просуватися на фронті а навіть будуть відступати.

Ну а поки цього не має, то звичайно людей не стає на фронті і пропозиція капітуляції від трампа.
Мародери - сир, Генштаб, та зеля рулить.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:28 Ответить
Так всі кадрові військові давно служать в тилу які поліція, охорона і тп, а беруть Миколу чи Тараса в окопи щоб він прикривав їх щоб вони могли служити в тилу і ловити таких от Микол бо ненавчені воювати же! А взагалі якщо серьезно то якщо таку треш мобілізацію продовжувати то і Микол вже не буде , зостануться тільки мусора.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:11 Ответить
Кого не вистачає у війську? Штурмовиків. Чому добровільно у штурмовики не хочуть йти? Тому що розуміють що в боротьбі з дроном завжди переможе дрон.
Кого ловлять та бусярять і в які війська? У штурмові. Ось тільки не розумію - чому їх вчать три місяці, для чого.
Орки давно зрозуміли - вчать неділю і відправляють на штурм.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:15 Ответить
що значить "не вистачає людей"??? армія більше мільйона, ще мільйон силовиків(з молодими пенсіонерами 35 річними), і два мільйона чиновників.
Без Василя двірника, і без Степана айтішніка точно людей не вистачить.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:29 Ответить
СЗЧ 500 тисяч, але армія більше мільйона. Як таке може бути?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:32 Ответить
не бреши
показать весь комментарий
22.11.2025 18:32 Ответить
Майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство відкрито за час повномасштабної війни, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА
Це тільки відкритих справ. А скільки тихцем злиняли і їх ніхто не шукає?
Але аргумент про "армія більше мільйона" досі циркулює.
Русні вигідно: ми в рази мєньшімі сіламі успєшно наступаєм, вот какова она - сіла духа Русского Воіна!
показать весь комментарий
22.11.2025 18:35 Ответить
а зарплати тим хто злиняв тихцем - платять? тобто ти стверджуєш, що 200 тисяч на в середньому 50 тис грн = 10 000 000 000 грн в місяць ******* атци камандіри на зарплатах сзчшніків? я тебе вірно зрозумів???
показать весь комментарий
22.11.2025 18:38 Ответить
Зарплати - окрема тема. Так, їх можуть платити "мертвим душам", які віддали картки командиру, за що отримали право перестрибнути через паркан ВЧ.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:40 Ответить
зараз напишу притулі, що знайшлося 10 МЛРД ГРН В МІСЯЦЬ на що завгодно, на дрони, на танки, на фламінги.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:44 Ответить
На здоров'я.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:45 Ответить
Бо сзч це насильно бусифіковані пенсіонери 50-60 років, інваліди, бідняки, прості роботяги.
А кадрові військові які роками "служать" у тилу, на фронт ні ногою.
ТЦК і ментів це теж стосується.
Бо вони фактично також сзч, відкупились від фронту.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:36 Ответить
Тобто армія є, але її немає.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:39 Ответить
Армія є, але армія тилових військових перевищує армію, яка реально воює на фронті в 4-5 раз.
Тому і логічно, що постійний відступ.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:42 Ответить
На зарплати іде 100 млрд в місяць якщо в тилу 30 тис, а на передовій десь 100-150 тис то можна порахувати яка чисельність 400 тис передова при 150 і непонятно куди решту йдуть тому що якщо 30-35 тил то в тилу більше міліона при 35 тис
показать весь комментарий
22.11.2025 19:12 Ответить
Понабігли дрищі та ухилянти із своїми тулмаченнями!
показать весь комментарий
22.11.2025 18:43 Ответить
тут один фантазер пише, що 22.11.2025 18:32 СЗЧ 500 тисяч .

прокоментуєш?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:45 Ответить
А Дмитро піталов - військовий прокурор, обізнаний зі статистикою? Тоді нехай скаже.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:19 Ответить
бачу що він спєц по ухилянтам, може й по сзч-шнікам теж спєц
показать весь комментарий
22.11.2025 19:45 Ответить
Виявляється, що якщо людину зловити, віддубасити, запшикати газом, скрутити і запхати в бусик, то вона погано мотивована воювати. І чого б це?
показать весь комментарий
22.11.2025 18:53 Ответить
Народ воювавби, якщо б була рівність, а не так, що дітки чиновників мають бронь, а інші стали каліками. А винувативй в цьому один мародер це Зеленський
показать весь комментарий
22.11.2025 19:02 Ответить
А тепер давайте поміркуємо, чому стільки дезертирів СЗЧ. Коли можна, будучи родичем судді, прокурора, сбушника, дбрника, нардепа, мати липове виключення з військового обліку, або максимум - "служити" за сотні кілометрів від фронту. Бо вся влада тримається на них - суддях, прокурорах, силовиках. Спробуй мобілізувати їх вибл9дків - завтра вони всі згадають, що у нас при владі шахраї і злодії, тому їх чіпати аж ніяк не можна!
Перевір зараз, де перебувають родичі чоловічого роду всіх вищезгаданих свиней - силовиків, суддів, нардепів - на якій підставі вони виїхали. Перевір зараз їх медичні діагнози, чому їх виключено з обліку. Виявиться, що у нас тисячі сучих тельбухів, які не служать просто тому, що у них впливові батьки, і вони - ця чмошна майбутня "еліта" - буде жити, поки прості громадяни втрачатимуть здоров'я та навіть життя на фронті.
Додайте командирів, в яких імунітет від кримінальної відповідальності за дебільні рішення, через які гинуть солдати. Та отримайте відповідь на питання, чому люди тікають.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:05 Ответить
В час технологій , комп'ютерів, тримають як в першу світову, м'ясом , окопи і ТД , це капець, кажуть є "улюблені" бригади сирського куди йде все забезпечення ( м'ясні полки) а є які попали в немилість, третя штурмова , хто скаже правда це?
показать весь комментарий
22.11.2025 19:07 Ответить
Ипааать, пагончик капитошки прям тока с военторга, шеврончик на рукаве даже не помятый. Да и блиндаж Buffet прям топовый. Он же на нуле рожу фоткает? Или ноль км от своего довоенного банка.
P.S. Buffet позывной себе может взять.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:09 Ответить
Хіба це можливо по всій ділянці фронту тримати достатню кількість піхотинців?
Касапи,напр.,на головний напрямок стягують основні сили,інші ділянки прикривають мінними полями та артобстрілами.
Рівномірний поділ по всьому фронту,видається-рудимент ще першої світової,навіть не другої.Тому і ніколи не буде достатньо.
показать весь комментарий
22.11.2025 19:23 Ответить
Підсказка владі: військові пенсіонери, частина поліціантів та тцкашників, херова туча заброньованих за бабло, липових інвалідів........
показать весь комментарий
22.11.2025 19:34 Ответить
 
 