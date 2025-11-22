Штурмовые войска держат фронт, когда людей критически не хватает, - Онистрат

Штурмовые войска остаются ключевой силой, сдерживающей продвижение российской армии.

Об этом в эфире ток-шоу "УП|Чат" на "Украинской правде" заявил известный банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат, передает Цензор.НЕТ.

"Штурмовые войска – это единственный способ, который позволяет сейчас удерживать как-то линию фронта. Я знаю конкретно подразделения, которые сейчас есть в штурмовых войсках, понимаю, как их готовят. И я понимаю цифры, которые приходят в армию, и какие мы несем потери", – отметил он.

Также, по словам Онистрата, нынешние проблемы на фронте возникают не из-за Главнокомандующего, а из-за критической нехватки личного состава. "У нас нет людей, чтобы укомплектовать те 30 или 40 тысяч военных, которых требует армия сегодня. И никакая замена Сырского на кого-либо другого не изменит ситуацию", – считает Онистрат.

Напомним, подразделения штурмовых войск сейчас сосредоточены и ведут бои на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.