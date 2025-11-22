Штурмовые войска держат фронт, когда людей критически не хватает, - Онистрат
Штурмовые войска остаются ключевой силой, сдерживающей продвижение российской армии.
Об этом в эфире ток-шоу "УП|Чат" на "Украинской правде" заявил известный банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат, передает Цензор.НЕТ.
"Штурмовые войска – это единственный способ, который позволяет сейчас удерживать как-то линию фронта. Я знаю конкретно подразделения, которые сейчас есть в штурмовых войсках, понимаю, как их готовят. И я понимаю цифры, которые приходят в армию, и какие мы несем потери", – отметил он.
Также, по словам Онистрата, нынешние проблемы на фронте возникают не из-за Главнокомандующего, а из-за критической нехватки личного состава. "У нас нет людей, чтобы укомплектовать те 30 или 40 тысяч военных, которых требует армия сегодня. И никакая замена Сырского на кого-либо другого не изменит ситуацию", – считает Онистрат.
Напомним, подразделения штурмовых войск сейчас сосредоточены и ведут бои на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.
Вигідна балаканина для фракції зелупнів з ВРУ!! Нєувіновєн…
Ось де наші роботизовані платформи, дрони на оптоволокні?
Росія закупила 527 тисяч кілометрів оптоволокна у Китаю
Були б гроші, були б дрони. Війна йде з високорозвиненою індустріальною країною, яка ще й дуже багата.
Щось десь не сходиться.
Офіс простих рішень.
Бо росія себе так поставила. Вірять, поважають, бояться. І всередині, і назовні.
На наші два русня двадцять легко виставить.
І що в результаті?
Ти особисто готовий увійти в ці 2млн загиблих?
На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.
Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.
Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).
Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.
Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
Бо якось багацько проривів останніми тижнями.
Не до
жируштурмів якось.
@prozapas77
·
8 год
Позітівна ботоферма братів Подоляків стверджує, що "Покровськ паде через зрадливі дії НАБУ" (с)
А через чиї зрадливі дії пали Маріуполь, Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Енергодар, Селідове, Авдіївка, Скадовськ, Лисичанськ, Каховка?
Через чию "двушку в Москву"?
Якщо додати поліцію, то людей в погонах 1,5 мільйона.
Де вони?
На фронті лишк 300 тисяч.
Решта в тилу.
Отримують нагороди за оборону Карпат та Тиси.
Якщо б хоч половину цих всіх людей в погонах відправити на фронт.
То не потрібно ніякої мобілізації протягом 2-3 років.
І ТЦК тоді не потрібно.
І ніякої капітуляції ніхто не запропонував, бо рашисти не тільки фізично не зможуть просуватися на фронті а навіть будуть відступати.
Ну а поки цього не має, то звичайно людей не стає на фронті і пропозиція капітуляції від трампа.
Мародери - сир, Генштаб, та зеля рулить.
Кого ловлять та бусярять і в які війська? У штурмові. Ось тільки не розумію - чому їх вчать три місяці, для чого.
Орки давно зрозуміли - вчать неділю і відправляють на штурм.
Без Василя двірника, і без Степана айтішніка точно людей не вистачить.
Це тільки відкритих справ. А скільки тихцем злиняли і їх ніхто не шукає?
Але аргумент про "армія більше мільйона" досі циркулює.
Русні вигідно: ми в рази мєньшімі сіламі успєшно наступаєм, вот какова она - сіла духа Русского Воіна!
А кадрові військові які роками "служать" у тилу, на фронт ні ногою.
ТЦК і ментів це теж стосується.
Бо вони фактично також сзч, відкупились від фронту.
Тому і логічно, що постійний відступ.
прокоментуєш?
дезертирівСЗЧ. Коли можна, будучи родичем судді, прокурора, сбушника, дбрника, нардепа, мати липове виключення з військового обліку, або максимум - "служити" за сотні кілометрів від фронту. Бо вся влада тримається на них - суддях, прокурорах, силовиках. Спробуй мобілізувати їх вибл9дків - завтра вони всі згадають, що у нас при владі шахраї і злодії, тому їх чіпати аж ніяк не можна!
Перевір зараз, де перебувають родичі чоловічого роду всіх вищезгаданих свиней - силовиків, суддів, нардепів - на якій підставі вони виїхали. Перевір зараз їх медичні діагнози, чому їх виключено з обліку. Виявиться, що у нас тисячі сучих тельбухів, які не служать просто тому, що у них впливові батьки, і вони - ця чмошна майбутня "еліта" - буде жити, поки прості громадяни втрачатимуть здоров'я та навіть життя на фронті.
Додайте командирів, в яких імунітет від кримінальної відповідальності за дебільні рішення, через які гинуть солдати. Та отримайте відповідь на питання, чому люди тікають.
P.S. Buffet позывной себе может взять.
Касапи,напр.,на головний напрямок стягують основні сили,інші ділянки прикривають мінними полями та артобстрілами.
Рівномірний поділ по всьому фронту,видається-рудимент ще першої світової,навіть не другої.Тому і ніколи не буде достатньо.