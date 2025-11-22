Штурмові війська тримають фронт, коли людей критично бракує, - Оністрат

Штурмові війська залишаються ключовою силою, що нині стримує просування російської армії.

Про це в ефірі ток-шоу "УП|Чат" на "Українській правді" заявив відомий банкір та офіцер ЗСУ Андрій Оністрат, передає Цензор.НЕТ.

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"Штурмові війська – це єдиний спосіб, який дозволяє зараз утримувати якось лінію фронту. Я знаю конкретно підрозділи, які зараз є в штурмових військах, розумію, як їх готують. І я розумію цифри, які приходять у військо, і які ми несемо втрати", – зазначив він.

Також, за словами Оністрата, нинішні проблеми на фронті виникають не через Головнокомандувача, а через критичний брак особового складу. "У нас немає людей для того, щоб наситити ті 30 чи 40 тисяч військових, яких потребує армія сьогодні. І ніяка заміна Сирського на будь-кого не змінить ситуацію", – вважає Оністрат.

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Нагадаємо, підрозділи штурмових військ зараз зосереджені та ведуть бої на Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області.