Враг обстрелял Днепропетровщину: погибли два человека, еще пятеро получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 23 ноября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, применяя беспилотники и артиллерию. В результате вражеских атак есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

Враг наносил удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадам, применяя FPV-дроны, БПЛА, артиллерию.

В результате одного из ударов в Марганце погибли два человека – 42-летняя женщина и мужчина 39 лет.

Также получили ранения еще пять человек: 59-летний мужчина и женщины 21, 48, 52 и 69 лет. Состояние последней пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

В населенных пунктах произошло несколько возгораний. Разрушено почти десяток заправок. Повреждены инфраструктура, 2 пятиэтажки, частный дом, магазин, гараж. Разбиты также автомобили, хозяйственные постройки, газопровод.

Обстрелы Криворожья

На Грушевскую громаду, что в Криворожье, россияне направили FPV-дрон. Обошлось без пострадавших.

В Днепре возросло количество пострадавших

Кроме того, сообщается, что в Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки. На данный момент их 16.

