Евросоюз вместе с партнерами инвестировал 400 млн евро в разминирование территорий Украины

Евросоюз совместно с международными партнерами инвестировал 400 миллионов евро в разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины, в частности Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Николаеве заявил руководитель службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер.

Николаевская область остается одним из самых загрязненных регионов

"Евросоюз вместе с другими партнерами инвестировал в мероприятия по разминированию территорий Украины, в частности, и Николаевской области, загрязненных взрывоопасными предметами 400 миллионов евро. В частности, в Николаевской области есть много загрязненных минами территорий, и мы активно работаем в этом регионе", - сказал господин Петер.

Второе, по его словам, приоритетное направление сотрудничества, связанное с приближением зимнего сезона. В частности, это обеспечение электроэнергией и средствами для очистки воды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине разминировали более 34 000 га сельскохозяйственных земель, — Минобороны

"В громадах Николаевской области Евросоюз установил 15 станций очистки воды. Также мы помогаем устанавливать солнечные панели, которые обеспечивают работу станций даже при отсутствии электроэнергии", - подчеркнул Вагнер.

Общая помощь Украине от ЕС превысила 180 млрд евро

В то же время посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отметила, что Европейский Союз является крупнейшим партнером Украины, и на ее поддержку с начала полномасштабного вторжения выделено более 180 миллиардов евро для обеспечения гуманитарных и военных нужд.

"Николаевская область является первой по количеству проектов, которые реализуются в Украине при поддержке ЕС", - подчеркнула она.

На вопрос корреспондента Укринформа о впечатлениях от Николаева высокие гости ответили, что они здесь впервые, хотя в Украине работают с 2015 года, в частности, с восточными регионами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 165 млн евро получит Украина от Коалиции по разминированию в 2026 году, - Минобороны

"Я здесь впервые, но надеюсь, не в последний раз, много слышала о местных помидорах и хотела бы приехать сюда в сезон, чтобы их попробовать", - сказала Матернова, похвалив также местное красное вино.