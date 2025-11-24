Євросоюз разом з партнерами інвестував 400 млн євро в розмінування територій України
Євросоюз спільно з міжнародними партнерами інвестував 400 мільйонів євро в розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, зокрема Миколаївщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Миколаєві заявив керівник служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії Петер Вагнер.
Миколаївщина залишається одним із найбільш забруднених регіонів
"Євросоюз разом з іншими партнерами інвестував у заходи з розмінування територій України, зокрема, і Миколаївщини, забруднених вибухонебезпечними предметами 400 мільйонів євро. Зокрема, у Миколаївській області є багато забруднених мінами територій, і ми активно працюємо у цьому регіоні", - сказав пан Петер.
Другий, за його словами, пріоритетний напрямок співпраці, пов'язаний з наближенням зимового сезону. Зокрема, це забезпечення електроенергією та засобами для очищення води.
"У громадах Миколаївщини Євросоюз встановив 15 станцій очищення води. Також ми допомагаємо встановлювати сонячні панелі, які забезпечують роботу станцій навіть під час відсутності електроенергії", - наголосив Вагнер.
Загальна допомога Україні від ЄС перевищила 180 млрд євро
Водночас посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Європейський Союз є найбільшим партнером України, і на її підтримку з початку повномасштабного вторгнення виділено понад 180 мільярдів євро для забезпечення гуманітарних та військових потреб.
"Миколаївська область є першою за кількістю проєктів, які реалізуються в Україні за підтримки ЄС", - підкреслила вона.
На запитання кореспондента Укрінформу щодо вражень від Миколаєва, високі гості відповіли, що вони тут вперше, хоча в Україні працюють з 2015 року, зокрема, зі східними регіонами.
"Я тут вперше, але сподіваюсь, не востаннє, багато чула про місцеві помідори і хотіли б приїхати сюди у сезон, щоб їх скуштувати", - сказала Матернова, похваливши також місцеве червоне вино.
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