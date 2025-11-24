Євросоюз разом з партнерами інвестував 400 млн євро в розмінування територій України

Євросоюз спільно з міжнародними партнерами інвестував 400 мільйонів євро в розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, зокрема Миколаївщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Миколаєві заявив керівник служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії Петер Вагнер.

Миколаївщина залишається одним із найбільш забруднених регіонів

"Євросоюз разом з іншими партнерами інвестував у заходи з розмінування територій України, зокрема, і Миколаївщини, забруднених вибухонебезпечними предметами 400 мільйонів євро. Зокрема, у Миколаївській області є багато забруднених мінами територій, і ми активно працюємо у цьому регіоні", - сказав пан Петер.

Другий, за його словами, пріоритетний напрямок співпраці, пов'язаний з наближенням зимового сезону. Зокрема, це забезпечення електроенергією та засобами для очищення води.

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"У громадах Миколаївщини Євросоюз встановив 15 станцій очищення води. Також ми допомагаємо встановлювати сонячні панелі, які забезпечують роботу станцій навіть під час відсутності електроенергії", - наголосив Вагнер.

Загальна допомога Україні від ЄС перевищила 180 млрд євро

Водночас посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Європейський Союз є найбільшим партнером України, і на її підтримку з початку повномасштабного вторгнення виділено понад 180 мільярдів євро для забезпечення гуманітарних та військових потреб.

"Миколаївська область є першою за кількістю проєктів, які реалізуються в Україні за підтримки ЄС", - підкреслила вона.

На запитання кореспондента Укрінформу щодо вражень від Миколаєва, високі гості відповіли, що вони тут вперше, хоча в Україні працюють з 2015 року, зокрема, зі східними регіонами.

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"Я тут вперше, але сподіваюсь, не востаннє, багато чула про місцеві помідори і хотіли б приїхати сюди у сезон, щоб їх скуштувати", - сказала Матернова, похваливши також місцеве червоне вино.