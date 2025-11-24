Перепись населения в Украине возможна не ранее 2028 года, - Госстат

Украина сможет провести следующую перепись населения не раньше 2028 года. Для этого необходимо завершение войны и переходный период, во время которого граждане вернутся домой, а экономические и социальные показатели стабилизируются.

Госстат подчеркивает необходимость завершения войны и переходного периода

По закону, сказал Макарчук, следующая перепись населения может состояться после завершения войны. Кроме того, предоставляется определенное время, чтобы люди вернулись в свои дома, произошла частичная демобилизация, изменился рынок труда и т. д.

"Мы считаем, что такой переходный период займет не менее полутора-двух лет после достижения стабильной ситуации с безопасностью. Поэтому реалистично перепись населения возможна не ранее 2028 года, а общее окно – 2028-2029 годы", – сказал глава статистического ведомства.

Госстат уже готовился к переписи 2023 года, напомнил Макарчук: разработан план, подготовлены методологические материалы, есть наработки.

Формат переписи изменится: без бумажных форм и массового обхода

"Мы точно не начинаем с нуля, но с 2022 по 2028 год существенно меняется доступность и качество данных", – отметил он.

Из-за этого изменится формат следующей переписи – она пройдет без бумажных форм и массового обхода домохозяйств. Сейчас Госстат ориентируется на современную практику: комбинированные переписи, где основой являются государственные реестры, а в домохозяйствах собирается только то, чего нет в реестрах.

"Некоторые страны уже проводят полностью реестровые переписи без опроса людей. До 2028 года мы однозначно будем использовать реестры, а уже в течение ближайших лет определим – это будет комбинированный или полностью реестровый формат", – сказал глава Госстата.

Всеукраинская перепись населения