Перепись населения в Украине возможна не ранее 2028 года, - Госстат
Украина сможет провести следующую перепись населения не раньше 2028 года. Для этого необходимо завершение войны и переходный период, во время которого граждане вернутся домой, а экономические и социальные показатели стабилизируются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью LIGA.net высказал руководитель Государственной службы статистики Арсен Макарчук.
Госстат подчеркивает необходимость завершения войны и переходного периода
По закону, сказал Макарчук, следующая перепись населения может состояться после завершения войны. Кроме того, предоставляется определенное время, чтобы люди вернулись в свои дома, произошла частичная демобилизация, изменился рынок труда и т. д.
"Мы считаем, что такой переходный период займет не менее полутора-двух лет после достижения стабильной ситуации с безопасностью. Поэтому реалистично перепись населения возможна не ранее 2028 года, а общее окно – 2028-2029 годы", – сказал глава статистического ведомства.
Госстат уже готовился к переписи 2023 года, напомнил Макарчук: разработан план, подготовлены методологические материалы, есть наработки.
Формат переписи изменится: без бумажных форм и массового обхода
"Мы точно не начинаем с нуля, но с 2022 по 2028 год существенно меняется доступность и качество данных", – отметил он.
Из-за этого изменится формат следующей переписи – она пройдет без бумажных форм и массового обхода домохозяйств. Сейчас Госстат ориентируется на современную практику: комбинированные переписи, где основой являются государственные реестры, а в домохозяйствах собирается только то, чего нет в реестрах.
"Некоторые страны уже проводят полностью реестровые переписи без опроса людей. До 2028 года мы однозначно будем использовать реестры, а уже в течение ближайших лет определим – это будет комбинированный или полностью реестровый формат", – сказал глава Госстата.
Всеукраинская перепись населения
- Как сообщалось, осенью 2023 года Кабмин отложил обсуждение вопроса Всеукраинской переписи населения до конца военного положения. Перед этим на тот момент министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о готовности Минцифры к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.
- Вместо этого Государственная служба статистики до конца 2025 года планирует провести оценку численности населения Украины, хотя в статистической службе сразу предупредили, что она не способна заменить перепись населения, которая последний раз проводилась еще в 2001 году.
- По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины оценивалась в 28-34 млн. В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи считают, что к 2030 году она может уменьшиться до 24-32 миллионов в пределах границы до начала полномасштабного вторжения России.
А вони точно повернуться?
Так а зараз на неокупованих територіях десь мільйонів 27.