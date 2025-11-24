РУС
Новости Перепись населения в Украине
632 12

Перепись населения в Украине возможна не ранее 2028 года, - Госстат

население Украины

Украина сможет провести следующую перепись населения не раньше 2028 года. Для этого необходимо завершение войны и переходный период, во время которого граждане вернутся домой, а экономические и социальные показатели стабилизируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью LIGA.net высказал руководитель Государственной службы статистики Арсен Макарчук.

Госстат подчеркивает необходимость завершения войны и переходного периода

По закону, сказал Макарчук, следующая перепись населения может состояться после завершения войны. Кроме того, предоставляется определенное время, чтобы люди вернулись в свои дома, произошла частичная демобилизация, изменился рынок труда и т. д.

"Мы считаем, что такой переходный период займет не менее полутора-двух лет после достижения стабильной ситуации с безопасностью. Поэтому реалистично перепись населения возможна не ранее 2028 года, а общее окно – 2028-2029 годы", – сказал глава статистического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ликвидировал комиссию по подготовке к всеукраинской переписи населения

Госстат уже готовился к переписи 2023 года, напомнил Макарчук: разработан план, подготовлены методологические материалы, есть наработки.

Формат переписи изменится: без бумажных форм и массового обхода

"Мы точно не начинаем с нуля, но с 2022 по 2028 год существенно меняется доступность и качество данных", – отметил он.

Из-за этого изменится формат следующей переписи – она пройдет без бумажных форм и массового обхода домохозяйств. Сейчас Госстат ориентируется на современную практику: комбинированные переписи, где основой являются государственные реестры, а в домохозяйствах собирается только то, чего нет в реестрах.

Читайте также: Население Украины сократилось до 30 миллионов, – Forbes Ukraine

"Некоторые страны уже проводят полностью реестровые переписи без опроса людей. До 2028 года мы однозначно будем использовать реестры, а уже в течение ближайших лет определим – это будет комбинированный или полностью реестровый формат", – сказал глава Госстата.

Всеукраинская перепись населения

  • Как сообщалось, осенью 2023 года Кабмин отложил обсуждение вопроса Всеукраинской переписи населения до конца военного положения. Перед этим на тот момент министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о готовности Минцифры к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.
  • Вместо этого Государственная служба статистики до конца 2025 года планирует провести оценку численности населения Украины, хотя в статистической службе сразу предупредили, что она не способна заменить перепись населения, которая последний раз проводилась еще в 2001 году.
  • По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины оценивалась в 28-34 млн. В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи считают, что к 2030 году она может уменьшиться до 24-32 миллионов в пределах границы до начала полномасштабного вторжения России.

Автор: 

перепись населения (132) Госстат (222)
Топ комментарии
+7
"...перехідний період, під час якого громадяни повернуться додому..."
А вони точно повернуться?
24.11.2025 20:17 Ответить
+7
А ДО ТОГО ЧАСУ МОЖНА ДЕРЖСТАТУ БРАТИ ДО РОЗРАХУНКУ 52 мільйони,ТИ НЕ ОДИН,БЛ-ь
24.11.2025 20:31 Ответить
+4
А що заважає перепис населення зробити під час виборів Президента України???
24.11.2025 20:33 Ответить
24.11.2025 20:17 Ответить
24.11.2025 20:24 Ответить
24.11.2025 20:31 Ответить
24.11.2025 20:33 Ответить
Краще за місяць, так би мовити, щоб результат був на поверхні.
24.11.2025 20:47 Ответить
"під час" мабуть потрібно замінити "в період" ... Дякую
24.11.2025 20:48 Ответить
Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n358675

Так а зараз на неокупованих територіях десь мільйонів 27.
24.11.2025 20:46 Ответить
оптимістичний прогноз 30 мільйонів, песимістичний 20
24.11.2025 20:51 Ответить
Як же хочеться черговому міндічеподібному задіяти свою діряву "Дію" для фальсифікації виборів!
24.11.2025 21:04 Ответить
😊 Перепис населенгя України не можливо провести. Крапка. А про 2028-й рік - то взагалі утопія. Навіть якби завтра війна закінчилась, внормування міграційних процесів відбудеться не раніше, як років за 5, а можливо і всі 10, доки тривптиме відбудова.
24.11.2025 21:30 Ответить
 
 