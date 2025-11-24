Перепис населення в Україні можливий не раніше 2028 року, - Держстат
Україна зможе провести наступний перепис населення не раніше 2028 року. Для цього потрібне завершення війни та перехідний період, під час якого громадяни повернуться додому, а економічні та соціальні показники стабілізуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук.
Держстат наголошує на необхідності завершення війни та перехідного періоду
За законом, сказав Макарчук, наступний перепис населення може відбутися після завершення війни. Крім того, надається певний час, щоб люди повернулися до своїх домівок, відбулася часткова демобілізація, змінився ринок праці тощо.
"Ми вважаємо, що такий перехідний період займе щонайменше півтора-два роки після досягнення стабільної безпекової ситуації. Тому реалістично перепис населення можливий не раніше 2028 року, а загальне вікно – 2028-2029 роки", – сказав голова статистичного відомства.
Держстат уже готувався до перепису 2023 року, нагадав Макарчук: розроблений план, підготовлені методологічні матеріали, є напрацювання.
Формат перепису зміниться: без паперових форм і масового обходу
"Ми точно не починаємо з нуля, але з 2022 до 2028 року суттєво змінюється доступність і якість даних", – зазначив він.
Через це зміниться формат наступного перепису – він відбудеться без паперових форм і масового обходу домогосподарств. Нині Держстат орієнтується на сучасну практику: комбіновані переписи, де основою є державні реєстри, а в домогосподарствах збирається лише те, чого немає в реєстрах.
"Деякі країни вже проводять повністю реєстрові переписи без опитування людей. До 2028 року ми однозначно будемо використовувати реєстри, а вже протягом найближчих років визначимо – це буде комбінований чи повністю реєстровий формат", – сказав керівник Держстату.
Всеукраїнський перепис населення
- Як повідомлялося, восени 2023 року Кабмін відклав обговорення питання Всеукраїнського перепису населення до кінця воєнного стану. Перед цим на той час міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.
- Натомість Державна служба статистики до кінця 2025 року планує провести оцінку чисельності населення України, хоча у статистичній службі одразу попередили, що вона не здатна замінити перепис населення, який востаннє відбувся ще у 2001 році.
- Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.
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А вони точно повернуться?
Так а зараз на неокупованих територіях десь мільйонів 27.