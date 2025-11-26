Евросоюз принял новые правила приостановления безвизового режима для третьих стран
В Европейском парламенте подписали акт, который предусматривает обновление механизма приостановления безвизового режима для граждан третьих стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, новые правила вступят в силу через двадцать дней после церемонии подписания, сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
ЕС получает больше возможностей для отмены безвиза
После вступления в силу ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим для государств, которые будут игнорировать визовую политику Союза или ухудшать сотрудничество с ЕС. Такое решение будет возможно, в частности, в случаях нарушения прав человека или ухудшения дипломатических отношений.
Регламент также изменяет продолжительность первоначальной приостановки: теперь этот срок будет составлять 12 месяцев вместо девяти. Его можно будет продлить еще на 24 месяца.
Рикард Йозвяк отметил: "Обновленный механизм позволяет ЕС действовать быстрее и реагировать на риски более эффективно".
Основания для запуска механизма
ЕС сможет применить приостановку безвиза, если третья страна:
-
не соблюдает визовую политику ЕС;
-
предоставляет гражданство по схемам "инвестиции в обмен на паспорт";
-
допускает систематические нарушения прав человека;
-
демонстрирует ухудшение политических или дипломатических отношений;
-
имеет более 30% рост случаев нарушений правил пребывания или отказов во въезде.
Также ЕС теперь сможет быстрее приостанавливать безвиз, если более 30% случаев отказа во въезде, превышения срока пребывания, заявлений на убежище или серьезных преступлений (ранее порог был 50%).
Ранее мы сообщали, что ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной вместо "торгового безвиза".
