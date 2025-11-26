РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Безвизовый режим с ЕС
1 614 4

Евросоюз принял новые правила приостановления безвизового режима для третьих стран

ЕС принял новые правила приостановления безвиза для государств

В Европейском парламенте подписали акт, который предусматривает обновление механизма приостановления безвизового режима для граждан третьих стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новые правила вступят в силу через двадцать дней после церемонии подписания, сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС получает больше возможностей для отмены безвиза

После вступления в силу ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим для государств, которые будут игнорировать визовую политику Союза или ухудшать сотрудничество с ЕС. Такое решение будет возможно, в частности, в случаях нарушения прав человека или ухудшения дипломатических отношений.

Регламент также изменяет продолжительность первоначальной приостановки: теперь этот срок будет составлять 12 месяцев вместо девяти. Его можно будет продлить еще на 24 месяца.

Рикард Йозвяк отметил: "Обновленный механизм позволяет ЕС действовать быстрее и реагировать на риски более эффективно".

Основания для запуска механизма

ЕС сможет применить приостановку безвиза, если третья страна:

  • не соблюдает визовую политику ЕС;

  • предоставляет гражданство по схемам "инвестиции в обмен на паспорт";

  • допускает систематические нарушения прав человека;

  • демонстрирует ухудшение политических или дипломатических отношений;

  • имеет более 30% рост случаев нарушений правил пребывания или отказов во въезде.

Также ЕС теперь сможет быстрее приостанавливать безвиз, если более 30% случаев отказа во въезде, превышения срока пребывания, заявлений на убежище или серьезных преступлений (ранее порог был 50%).

Ранее мы сообщали, что ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной вместо "торгового безвиза".

Автор: 

правила (69) безвизовый режим (1559) Евросоюз (17860) Йозвяк Рикард (142)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читаю эту хрень. Которую каждый день как лапшу раскидает Евросоюз. И всё больше ловлю себя на мысли, как бы всё было по-другому, если бы во второй мировой Германия выиграла.. не будем пока об Адольфе Алоизыче
показать весь комментарий
26.11.2025 20:29 Ответить
такі да...мабуть десь кайлом махали б, а не коменти писали. Але мене найбільш бентежить якого *** той чорт Словаччині та Хорватії подарував державність, а Бандеру за грати запроторив та хрест на його намаганнях поставив?
показать весь комментарий
26.11.2025 20:39 Ответить
такі да...мабуть десь кайлом махали б, ...уважаемый,да выкиньте вы наконец те большевистские агитки..жаль,что о Германии того времени нельзя ничего говорить.вы бы просто прикурили.один факт. август 41-го.Красн.Армия в котле под Уманью.пленных десятки если не сотни тысяч.приезжает фюрер.встречается с пленными.и дает команду всех украинцев отпустить по домам.!он считал,что Украина оккупирована большевистской Россией.впрочем-полистайте инет,сами найдете
показать весь комментарий
26.11.2025 20:56 Ответить
Інвестиції в обмін на паспорт? Тоді кіпріоти мають бути хрєн знає де.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:00 Ответить
 
 