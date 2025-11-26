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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Євросоюз ухвалив нові правила призупинення безвізу для третіх країн

ЄС ухвалив нові правила призупинення безвізу для держав

У Європейському парламенті підписали акт, який передбачає оновлення механізму призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, нові правила набудуть чинності через двадцять днів після церемонії підписання, повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

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ЄС отримує більше можливостей для скасування безвізу

Після набуття чинності ЄС зможе зупиняти безвізовий режим для держав, які ігноруватимуть візову політику Союзу або погіршуватимуть співпрацю з ЄС. Таке рішення буде можливе, зокрема, у випадках порушення прав людини чи погіршення дипломатичних відносин.

Регламент також змінює тривалість первинного призупинення: тепер цей термін складатиме 12 місяців замість дев’яти. Його можна буде продовжити ще на 24 місяці.

Рікард Йозвяк зазначив: "Оновлений механізм дозволяє ЄС діяти швидше та реагувати на ризики ефективніше".

Підстави для запуску механізму

ЄС зможе застосувати призупинення безвізу, якщо третя країна:

  • не дотримується візової політики ЄС;

  • надає громадянство за схемами "інвестиції в обмін на паспорт";

  • допускає систематичні порушення прав людини;

  • демонструє погіршення політичних або дипломатичних відносин;

  • має понад 30% зростання випадків порушень правил перебування чи відмов у в'їзді.

Також ЄС тепер зможе швидше призупиняти безвіз, якщо понад 30% випадків відмови у в'їзді, перевищення терміну перебування, заяв на притулок або серйозних злочинів (раніше поріг був 50%).

Раніше ми повідомляли, що ЄС схвалив нову торгівельну угоду з Україною замість "торгівельного безвізу".

Автор: 

правила (127) безвізовий режим (1302) Євросоюз (15200) Йозвяк Рікард (162)
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Топ коментарі
+3
такі да...мабуть десь кайлом махали б, ...уважаемый,да выкиньте вы наконец те большевистские агитки..жаль,что о Германии того времени нельзя ничего говорить.вы бы просто прикурили.один факт. август 41-го.Красн.Армия в котле под Уманью.пленных десятки если не сотни тысяч.приезжает фюрер.встречается с пленными.и дает команду всех украинцев отпустить по домам.!он считал,что Украина оккупирована большевистской Россией.впрочем-полистайте инет,сами найдете
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26.11.2025 20:56 Відповісти
+2
такі да...мабуть десь кайлом махали б, а не коменти писали. Але мене найбільш бентежить якого *** той чорт Словаччині та Хорватії подарував державність, а Бандеру за грати запроторив та хрест на його намаганнях поставив?
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26.11.2025 20:39 Відповісти
+1
впрочем-полистайте инет,сами найдете

Воспользовался вашим советом.
Первое из Гугл
Нет, нет никаких свидетельств, что немцы отпускали советских пленных под Уманью, напротив, в ходе Уманского котла в 1941 году тысячи советских солдат были окружены, а те, кто сдался, как правило, отправлялись в лагеря военнопленных. Однако, есть другие исторические события, связанные с Уманью: в 1768 году в ходе «Колиивщины» произошла Уманская резня, когда польские отряды и местные формирования massacred 12-20 тысяч жителей и беженцев, в том числе евреев, поляков и униатов, что могло быть источником путаницы в вопросе.

Уманский котёл (1941 год): Во время этой операции, которая проходила в конце июля - начале августа 1941 года, была окружена и разгромлена группа советских армий. Число пленных, попавших в руки немцев, исчислялось десятками тысяч.Судьба военнопленных: Советские пленные, захваченные в ходе Уманского котла, как правило, отправлялись в лагеря военнопленных, а не отпускались на волю.Уманская резня (1768 год): Событие, связанное с Уманью и массовыми убийствами, произошло в 1768 году, во время польского восстания, и не имеет отношения к военнопленным Второй мировой войны.
Если вы ищете информацию об отдельных случаях освобождения, то в истории Второй мировой войны есть случаи, когда нацисты освобождали пленных, но это были единичные случаи, которые не являются общим правилом, и под Уманью таких случаев не зафиксировано.
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26.11.2025 22:49 Відповісти
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Читаю эту хрень. Которую каждый день как лапшу раскидает Евросоюз. И всё больше ловлю себя на мысли, как бы всё было по-другому, если бы во второй мировой Германия выиграла.. не будем пока об Адольфе Алоизыче
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26.11.2025 20:29 Відповісти
такі да...мабуть десь кайлом махали б, а не коменти писали. Але мене найбільш бентежить якого *** той чорт Словаччині та Хорватії подарував державність, а Бандеру за грати запроторив та хрест на його намаганнях поставив?
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26.11.2025 20:39 Відповісти
такі да...мабуть десь кайлом махали б, ...уважаемый,да выкиньте вы наконец те большевистские агитки..жаль,что о Германии того времени нельзя ничего говорить.вы бы просто прикурили.один факт. август 41-го.Красн.Армия в котле под Уманью.пленных десятки если не сотни тысяч.приезжает фюрер.встречается с пленными.и дает команду всех украинцев отпустить по домам.!он считал,что Украина оккупирована большевистской Россией.впрочем-полистайте инет,сами найдете
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26.11.2025 20:56 Відповісти
впрочем-полистайте инет,сами найдете

Воспользовался вашим советом.
Первое из Гугл
Нет, нет никаких свидетельств, что немцы отпускали советских пленных под Уманью, напротив, в ходе Уманского котла в 1941 году тысячи советских солдат были окружены, а те, кто сдался, как правило, отправлялись в лагеря военнопленных. Однако, есть другие исторические события, связанные с Уманью: в 1768 году в ходе «Колиивщины» произошла Уманская резня, когда польские отряды и местные формирования massacred 12-20 тысяч жителей и беженцев, в том числе евреев, поляков и униатов, что могло быть источником путаницы в вопросе.

Уманский котёл (1941 год): Во время этой операции, которая проходила в конце июля - начале августа 1941 года, была окружена и разгромлена группа советских армий. Число пленных, попавших в руки немцев, исчислялось десятками тысяч.Судьба военнопленных: Советские пленные, захваченные в ходе Уманского котла, как правило, отправлялись в лагеря военнопленных, а не отпускались на волю.Уманская резня (1768 год): Событие, связанное с Уманью и массовыми убийствами, произошло в 1768 году, во время польского восстания, и не имеет отношения к военнопленным Второй мировой войны.
Если вы ищете информацию об отдельных случаях освобождения, то в истории Второй мировой войны есть случаи, когда нацисты освобождали пленных, но это были единичные случаи, которые не являются общим правилом, и под Уманью таких случаев не зафиксировано.
показати весь коментар
26.11.2025 22:49 Відповісти
Файл:Гитлер и Муссолини, после парада итальянских войск осматривают окрестности Умани 27-28 августа 1941г.jpg .есть еще материалы.просто мне было лень их искать.Файл:Bundesarchiv Bild 146-2005-0020, Adolf Hitler auf einem Feldflugplatz im Osten.jpg. если у Вас будет впемя и желание-найдете
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27.11.2025 00:16 Відповісти
По немецким официальным данным на 1.5.44 около 818 000 советских военнопленных было отпущено на свободу. В основном это касалось украинцев, прибалтов, белорусов и прочих дружественных наций. Основная масса отпущена в 1941-1942 годах. Думаю, в реальности цифры были даже больше, так как во время котлов 1941-1942 гг, учет пленных был затруднен и часто отпускали по местному признаку (например, жителей региона, где взят в плен и т.п.).Воспоминания солдата Синявского Георгия Евтихиевича

Зато много я видел много, так называемых "чернорубашечников" или "винницких сибиряков". Это были бывшие красноармейцы, которые попали в окружение еще в 1941 году, вернулись на родину, или были отпущены немцами из плена. Их призывали всех.

Воспоминнания Берлина Л. Б.

В сентябре 1941 года в Житомирский лагерь привели партию военнопленных. Их собрали во дворе, и немец-переводчик в присутствии лагерного офицера выступил перед ними с речью и сказал: «По распоряжению командования украинцы завтра же могут разъехаться по домам. Но отпустить вас мы не можем, так как среди вас есть комиссары и евреи. Выдайте их нам, тогда мы вас отпустим по домам».
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27.11.2025 00:25 Відповісти
В июле 1941 года начальник генштаба сухопутных войск Ф. Гальдер пишет в своем дневнике: « Украинцы и прибалты будут отпущены из плена ». Из плена отпускали также финнов. Среди военнопленных, после евреев, в худшем положении находились русские, в лучшем - украинцы. Гестаповцы подвели под это и «теоретические» изыскания. В одном из документов, в частности, указывалось, что «украинский народ, впитавший в себя польско-литовскую кровь, более «зрел», чем великороссы… представляющие смесь славянской, финской и татарской крови». Тех украинцев, кто не был отпущен
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27.11.2025 00:29 Відповісти
как видите,немцы отпускали из плена и украинцев,и прибалтов,и белорусов
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27.11.2025 00:32 Відповісти
Інвестиції в обмін на паспорт? Тоді кіпріоти мають бути хрєн знає де.
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26.11.2025 21:00 Відповісти
І іспанці
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26.11.2025 23:09 Відповісти
 
 