РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9344 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
481 10

Кличко на саммите ЕНП: "Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина пойти войной на Европу"

участие в саммите ЕНП

Попытки давления на Украину и принуждение согласиться на условия России - это потакание планам Путина пойти войной на европейские страны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-саммита Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.

"Попытки давления на Украину и принуждение ее согласиться на условия России – это потакание планам Путина пойти войной на европейские страны. Россия наконец должна быть лишена возможности шантажировать демократический мир и угрожать его безопасности!" – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что европейские партнеры должны принимать активное участие в обсуждении "плана мира", который должен базироваться на принципах территориальной целостности, суверенитета, надежных гарантиях безопасности и праве Украины определять свое будущее.

"Подчеркнул, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен основываться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущей системе безопасности и стабильном развитии всей Европы", – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Нужны совместные усилия партнеров, чтобы остановить Путина

Напомним, на прошлой неделе руководство Украины подтвердило обсуждение с США очередного мирного плана. Изначально план состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемы для Украины. В частности, он предусматривал передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября документ был существенно сокращен - с 28 пунктов до 19. Вместе с тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.

Автор: 

ЕНП (177) Кличко Виталий (4697)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кличко бере участь в онлайн-саміті Європейської народної партії, а зеленський тут створив офлайн європейську (ой, мабуть, у це слово закраласьякась помилка з зайвими літерами) антинародну партію! Кожному своє!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:07 Ответить
+3
Все вірно сказав Кличко про те , що кремлівський терорист і вбивця
повинен перестати шантажувати весь демократичний світ
своє загарбницькою війною, але це так само стосується президента
США ТРАМПА !!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:05 Ответить
+2
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14428 Петро Порошенко виступив на позачергових зборах Європейської народної партії:
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вірно сказав Кличко про те , що кремлівський терорист і вбивця
повинен перестати шантажувати весь демократичний світ
своє загарбницькою війною, але це так само стосується президента
США ТРАМПА !!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:05 Ответить
Кличко бере участь в онлайн-саміті Європейської народної партії, а зеленський тут створив офлайн європейську (ой, мабуть, у це слово закраласьякась помилка з зайвими літерами) антинародну партію! Кожному своє!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:07 Ответить
А чому перешкоджати планам путіна піти війною на Європу мають лише одні українці?
показать весь комментарий
26.11.2025 21:10 Ответить
віталя, дай в морду зе!поцу!
і дєрьмаку!
зі всієї сили!
і ще раз дай! хоча навряд. після одного удару не встануть....
показать весь комментарий
26.11.2025 21:13 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14428 Петро Порошенко виступив на позачергових зборах Європейської народної партії:
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:35 Ответить
Мудро....Ведь сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:37 Ответить
Но согласитесь- это незабываемо!
Волшебно.....
показать весь комментарий
26.11.2025 21:59 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14429 Петро Порошенко в прямому етері ВВС (повтор сьогодні на Прямому в 22:35 та на 5-му в 22:45):
Сьогодні багато говорять про переговори, про мирні плани, про можливі «поступки». Я хочу наголосити: Україна не приймає жодного російського плану. І у нас є чотири непорушні принципи: нічого про Україну без України, нічого про європейську безпеку без Європи, нічого про НАТО без НАТО, нічого не погоджено, доки не погоджено все.
Ви не знайдете у світі нації, яка більше хотіла б миру, ніж ми, українці. Кожен наш день і кожна ніч оплачуються надвисокою ціною. Руйнування критичної інфраструктури, удари по енергетиці, 18 годин без світла. Це не просто виклики. Це цілеспрямована тактика Росії, яка намагається зламати нашу рішучість боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Але ми стоїмо. І заплативши таку колосальну ціну, ми не маємо права на жоден крок назад.
Єдина мова, яку розуміє путін, - це мова сили. Санкції мають посилюватися, російський військовий бюджет обмежуватися, а наша оборона зміцнюватися. Ми не повинні створювати путіну ілюзію, що його дії залишаться без наслідків. Наслідки будуть. І будуть відчутними.
Та водночас я вірю, що зараз існує вузьке, але реальне вікно можливостей. Воно відкрите. І наше завдання спільно зі світовою коаліцією змусити путіна до миру, а не дозволити нав'язати нам капітуляцію під будь-яким соусом.
показать весь комментарий
26.11.2025 22:10 Ответить
Та в сраку вашу кончену європу! Про Україну хтось тут думає взагалі, чи ні?!
показать весь комментарий
26.11.2025 22:44 Ответить
 
 