Кличко на саммите ЕНП: "Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина пойти войной на Европу"

Попытки давления на Украину и принуждение согласиться на условия России - это потакание планам Путина пойти войной на европейские страны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-саммита Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.

"Попытки давления на Украину и принуждение ее согласиться на условия России – это потакание планам Путина пойти войной на европейские страны. Россия наконец должна быть лишена возможности шантажировать демократический мир и угрожать его безопасности!" – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что европейские партнеры должны принимать активное участие в обсуждении "плана мира", который должен базироваться на принципах территориальной целостности, суверенитета, надежных гарантиях безопасности и праве Украины определять свое будущее.

"Подчеркнул, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен основываться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущей системе безопасности и стабильном развитии всей Европы", – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Нужны совместные усилия партнеров, чтобы остановить Путина

Напомним, на прошлой неделе руководство Украины подтвердило обсуждение с США очередного мирного плана. Изначально план состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемы для Украины. В частности, он предусматривал передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября документ был существенно сокращен - с 28 пунктов до 19. Вместе с тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.