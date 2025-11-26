Кличко на саммите ЕНП: "Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина пойти войной на Европу"
Попытки давления на Украину и принуждение согласиться на условия России - это потакание планам Путина пойти войной на европейские страны.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-саммита Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера, сообщает Цензор.НЕТ.
В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.
Он подчеркнул, что европейские партнеры должны принимать активное участие в обсуждении "плана мира", который должен базироваться на принципах территориальной целостности, суверенитета, надежных гарантиях безопасности и праве Украины определять свое будущее.
"Подчеркнул, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен основываться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущей системе безопасности и стабильном развитии всей Европы", – подчеркнул Кличко.
Напомним, на прошлой неделе руководство Украины подтвердило обсуждение с США очередного мирного плана. Изначально план состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемы для Украины. В частности, он предусматривал передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября документ был существенно сокращен - с 28 пунктов до 19. Вместе с тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.
Сьогодні багато говорять про переговори, про мирні плани, про можливі «поступки». Я хочу наголосити: Україна не приймає жодного російського плану. І у нас є чотири непорушні принципи: нічого про Україну без України, нічого про європейську безпеку без Європи, нічого про НАТО без НАТО, нічого не погоджено, доки не погоджено все.
Ви не знайдете у світі нації, яка більше хотіла б миру, ніж ми, українці. Кожен наш день і кожна ніч оплачуються надвисокою ціною. Руйнування критичної інфраструктури, удари по енергетиці, 18 годин без світла. Це не просто виклики. Це цілеспрямована тактика Росії, яка намагається зламати нашу рішучість боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Але ми стоїмо. І заплативши таку колосальну ціну, ми не маємо права на жоден крок назад.
Єдина мова, яку розуміє путін, - це мова сили. Санкції мають посилюватися, російський військовий бюджет обмежуватися, а наша оборона зміцнюватися. Ми не повинні створювати путіну ілюзію, що його дії залишаться без наслідків. Наслідки будуть. І будуть відчутними.
Та водночас я вірю, що зараз існує вузьке, але реальне вікно можливостей. Воно відкрите. І наше завдання спільно зі світовою коаліцією змусити путіна до миру, а не дозволити нав'язати нам капітуляцію під будь-яким соусом.