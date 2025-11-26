Кличко на саміті ЄНП: "Примус України до миру на умовах Росії – це потурання планам Путіна піти війною на Європу"

Спроби тиску на Україну і примушування погодитися на умови Росії - це потурання планам Путіна посунутися війною на європейські країни.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-саміту Європейської народної партії, який відбувся за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера, інформує Цензор.НЕТ.

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В саміті також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, голови урядів європейських країн та лідери політичних партій з різних країн Європи.

"Спроби тиску на Україну і примушування її погодитися на умови росії – це потурання планам путіна посунутися війною на європейські країни. Росія нарешті має бути позбавлена можливостей шантажувати демократичний світ та загрожувати його безпеці!", – заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що європейські партнери мають брати активну участь в обговоренні "плану миру", який повинен базуватися на принципах територіальної цілісності, суверенітету, надійних безпекових гарантіях та праві України визначати своє майбутнє.

"Наголосив на тому, що Європа має брати активну участь в обговоренні "плану миру". І цей план має базуватися на таких принципах, як: територіальна цілісність України, її суверенітет та право визначати своє майбутнє, надійні безпекові гарантії. Це принципові речі! Оскільки йдеться про майбутнє не тільки України, а й майбутню систему безпеки та стабільний розвиток усієї Європи", – наголосив Кличко.

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Нагадаємо, минулого тижня керівництво України підтвердило обговорення з США чергового мирного плану. Спочатку план складався з 28 пунктів, які були неприйнятними для України. Зокрема, він передбачав передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Після українсько-американсько-європейських переговорів в Женеві 23 листопада документ був суттєво скорочений - з 28 пунктів до 19. Разом із тим президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн заявила, що Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.