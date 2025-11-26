Кличко на саміті ЄНП: "Примус України до миру на умовах Росії – це потурання планам Путіна піти війною на Європу"
Спроби тиску на Україну і примушування погодитися на умови Росії - це потурання планам Путіна посунутися війною на європейські країни.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-саміту Європейської народної партії, який відбувся за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера, інформує Цензор.НЕТ.
В саміті також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, голови урядів європейських країн та лідери політичних партій з різних країн Європи.
"Спроби тиску на Україну і примушування її погодитися на умови росії – це потурання планам путіна посунутися війною на європейські країни. Росія нарешті має бути позбавлена можливостей шантажувати демократичний світ та загрожувати його безпеці!", – заявив Віталій Кличко.
Він наголосив, що європейські партнери мають брати активну участь в обговоренні "плану миру", який повинен базуватися на принципах територіальної цілісності, суверенітету, надійних безпекових гарантіях та праві України визначати своє майбутнє.
"Наголосив на тому, що Європа має брати активну участь в обговоренні "плану миру". І цей план має базуватися на таких принципах, як: територіальна цілісність України, її суверенітет та право визначати своє майбутнє, надійні безпекові гарантії. Це принципові речі! Оскільки йдеться про майбутнє не тільки України, а й майбутню систему безпеки та стабільний розвиток усієї Європи", – наголосив Кличко.
Нагадаємо, минулого тижня керівництво України підтвердило обговорення з США чергового мирного плану. Спочатку план складався з 28 пунктів, які були неприйнятними для України. Зокрема, він передбачав передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Після українсько-американсько-європейських переговорів в Женеві 23 листопада документ був суттєво скорочений - з 28 пунктів до 19. Разом із тим президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн заявила, що Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.
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повинен перестати шантажувати весь демократичний світ
своє загарбницькою війною, але це так само стосується президента
США ТРАМПА !!
і дєрьмаку!
зі всієї сили!
і ще раз дай! хоча навряд. після одного удару не встануть....
Сьогодні всі погляди прикуті до мирних перемовин, проте ми не повинні забувати, що боротьба на полі бою триває. Війна продовжується, а дипломатія не зменшила інтенсивності чи жорстокості боїв. Як не зменшується кількість ударних безпілотників та балістичних ракет, які атакують українські міста, об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З цього почав свій виступ на позачерговому саміті ЄНП.
Беззаперечно, Україна хоче миру. Але мир не може бути ціною капітуляції. Він не може бути побудований на легалізації агресії і не може дати москві право вето на наше європейське майбутнє. Саме тому наші принципи прості та не підлягають обговоренню: суверенітет, територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні Збройні Сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь-що менше - це не мир, а лише пауза перед більшою війною.
Наші ключові принципи мають залишатися незмінними: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. І ще один ключовий принцип - не погоджено нічого, доки не погоджено все. Не слід мати жодних ілюзій: путін не прийме нічого, крім капітуляції.
З досвіду 2015 року можу стверджувати, що розпочати потрібно з негайного припинення вогню. Якщо Україна припинить стріляти - не буде України. Але якщо припинить стріляти росія, то настане мир.
Зараз ми перебуваємо у найсерйознішій політичній кризі під час війни - кризі довіри. Відновлення довіри має бути нашим найважливішим пріоритетом. Україні потрібна ширша демократична парламентська коаліція та уряд національного порятунку. Такий уряд не послабив би Президента, а навпаки, дозволив би всім нам зосередитися на війні та дипломатії, тоді як інституції відновлять баланс та довіру.
Без довіри, верховенства права, справжньої демократії, системи стримувань і противаг та внутрішньої єдності - немає стійкості. А без стійкості немає майбутнього для демократичної європейської України.
Волшебно.....
Сьогодні багато говорять про переговори, про мирні плани, про можливі «поступки». Я хочу наголосити: Україна не приймає жодного російського плану. І у нас є чотири непорушні принципи: нічого про Україну без України, нічого про європейську безпеку без Європи, нічого про НАТО без НАТО, нічого не погоджено, доки не погоджено все.
Ви не знайдете у світі нації, яка більше хотіла б миру, ніж ми, українці. Кожен наш день і кожна ніч оплачуються надвисокою ціною. Руйнування критичної інфраструктури, удари по енергетиці, 18 годин без світла. Це не просто виклики. Це цілеспрямована тактика Росії, яка намагається зламати нашу рішучість боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Але ми стоїмо. І заплативши таку колосальну ціну, ми не маємо права на жоден крок назад.
Єдина мова, яку розуміє путін, - це мова сили. Санкції мають посилюватися, російський військовий бюджет обмежуватися, а наша оборона зміцнюватися. Ми не повинні створювати путіну ілюзію, що його дії залишаться без наслідків. Наслідки будуть. І будуть відчутними.
Та водночас я вірю, що зараз існує вузьке, але реальне вікно можливостей. Воно відкрите. І наше завдання спільно зі світовою коаліцією змусити путіна до миру, а не дозволити нав'язати нам капітуляцію під будь-яким соусом.