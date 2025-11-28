На фронте произошло 289 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 289 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Захватчики нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 876 дронов-камикадзе и осуществили 2 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили четыре штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес три авиационных удара, при этом сбросил семь управляемых авиабомб, осуществил 175 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили десять вражеских атак. Враг действовал в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили 11 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 37 раз атаковали позиции украинцев в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовке, Коровьем Яре, Заречном, Ставках, Торском и в направлении населенного пункта Червоный Став. До сих пор в 17 локациях продолжаются бои.
На Славянском направлении враг 15 раз пытался прорваться в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часова Яра и Ступочек.
На Константиновском направлении россияне 31 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русина Яра, Николаево и Софиевки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 65 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахово, Шахово, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверево, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса. Сегодня на этом направлении обезврежено 86 оккупантов, из них 70 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильной техники, семь беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава оккупантов. Также значительно повреждены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 42 вражеские атаки в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Снежного, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Александровка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили двенадцать попыток врага продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья и в районах Гуляйполя и Зеленого. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удар по Гуляйполю.
На Ореховском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Степового, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении противник осуществил две попытки продвинуться вперед в направлении Антоновского моста.
