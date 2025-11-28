На фронте произошло 289 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 289 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 876 дронов-камикадзе и осуществили 2 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили четыре штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес три авиационных удара, при этом сбросил семь управляемых авиабомб, осуществил 175 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили десять вражеских атак. Враг действовал в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили 11 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 37 раз атаковали позиции украинцев в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовке, Коровьем Яре, Заречном, Ставках, Торском и в направлении населенного пункта Червоный Став. До сих пор в 17 локациях продолжаются бои.

На Славянском направлении враг 15 раз пытался прорваться в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часова Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 31 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русина Яра, Николаево и Софиевки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 65 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахово, Шахово, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверево, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса. Сегодня на этом направлении обезврежено 86 оккупантов, из них 70 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильной техники, семь беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава оккупантов. Также значительно повреждены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 42 вражеские атаки в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Снежного, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Александровка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили двенадцать попыток врага продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья и в районах Гуляйполя и Зеленого. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Степового, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник осуществил две попытки продвинуться вперед в направлении Антоновского моста.