РФ наращивает штурмы малыми группами на Краматорском направлении, - 30 ОМБр

Оккупанты усиливают давление на позиции ВСУ, используя малочисленные штурмовые группы. Интенсивность боев на Краматорском направлении растет с каждым днем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й бригады имени князя Константина Острожского майор Михаил Трач.

"На Краматорском направлении враг продолжает попытки штурмовых и наступательных действий небольшими группами под прикрытием плохой погоды. Так же продолжает накапливаться по одному, двое, трое, перебегая от укрытия к укрытию, и пытается дезорганизовать наши боевые порядки и структуру нашей обороны", - отметил Трач.

И добавил, что оккупанты только усиливают и увеличивают свое давление и натиск, очевидно с целью закрепиться. Поэтому никаких признаков приближения завершения войны не видно.

"Поэтому я не могу сказать, что интенсивность уменьшилась - она, наоборот, ежедневно растет", - подчеркнул Трач.

Что предшествовало?

В начале недели военные отметили, что на Краматорском направлениироссийские войска продолжают так называемое "ползучее наступление". Основу атак составляют небольшие пехотные группы, которые во время тумана пытаются продвигаться к передовому краю и заходить в "серые зоны".

В начале октября бойцы 157-й отдельной механизированной бригады уничтожили четырех оккупантов, которые прятались в лесу и противотанковых рвах в районе населенного пункта Плещеевка в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают накапливать личный состав в Покровске Донецкой области и налаживают логистику для дальнейшего просачивания вглубь города.

