РФ нарощує штурми малими групами на Краматорському напрямку, - 30 ОМБр

Окупанти посилюють тиск на позиції ЗСУ, використовуючи малочисельні штурмові групи. Інтенсивність боїв на Краматорському напрямку зростає щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Еспресо розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького майор Михайло Трач.

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"На Краматорському напрямку ворог продовжує спроби штурмових та наступальних дій малими групами під прикриттям поганої погоди. Так само продовжує накопичуватися по одному, двоє, троє, перебігаючи від укриття до укриття, і намагається дезорганізувати наші бойові порядки та структуру нашої оборони", - зазначив Трач.

Та додав, що окупанти лише посилюють і збільшують свій тиск та натиск, очевидно з метою закріпитися. Тож жодних ознак наближення завершення війни не видно.

"Тому я не можу сказати, що інтенсивність зменшилась - вона, навпаки, щодня зростає", - наголосив Трач.

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Що передувало?

На початку тижня військові зазначили, що на Краматорському напрямку російські війська продовжують так званий "повзучий наступ". Основу атак складають малі піхотні групи, які під час туману намагаються просуватися до передового краю та заходити в "сірі зони".

На початку жовтня бійці 157-ї окремої механізованої бригади знищили чотирьох окупантів, які ховалися в лісі та протитанкових ровах в районі населеного пункту Плещіївка на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують накопичувати особовий склад у Покровську Донецької області та налагоджують логістику для подальшого просочування вглиб міста.

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