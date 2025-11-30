РУС
Новости Переговоры с США
Переговоры между украинской и американской делегациями официально завершились, - СМИ

Переговори у Маямі 30.11
Фото: Суспільне

Переговоры между украинской и американской делегациями официально завершились. Об этом сообщают СМИ. 

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о положительном результате переговоров.

Новость дополняется.

переговоры (5264) США (28451)
Топ комментарии
+9
Найвірогідніше, як завжди - нічим.
30.11.2025 21:54 Ответить
+5
А что это за знакомое япло второе справа?
30.11.2025 21:51 Ответить
+5
30.11.2025 21:52 Ответить
Стрьомно!
30.11.2025 21:50 Ответить
Cтремно от чего,что ключевые вопросы остались нерешенными или от чего то другого?
30.11.2025 22:04 Ответить
Від того, що як тільки якісь двіжи в сторону миру, то рашка починає жирно Ненькі насипати. Сьогодні ондо зрання Херсон на кіпеші конкретному сидить, Миколаїв в тривозі з 10 до 15+ години (до речі, такого ще ні разу не було). Насипали і Херсону, і в Миколаїв наприлітало х_йні мопедної.
Стремно, що тільки но починають говорити про мир, тут же треба готуватись до укритів.
30.11.2025 22:19 Ответить
А что это за знакомое япло второе справа?
показать весь комментарий
30.11.2025 21:51 Ответить
30.11.2025 21:52 Ответить
Єндрій Армак
30.11.2025 21:53 Ответить
Просто вліпили старе фото шо під руку попало.
30.11.2025 21:57 Ответить
Тогда лучше бы уже эту обезьяну влепили, тут хоть поржом.
30.11.2025 22:03 Ответить
ваший хазяїн
30.11.2025 22:12 Ответить
Коли обстріл?
30.11.2025 21:51 Ответить
Уже беспилотники летят .Прямо во время переговоров .Цензор пишет
30.11.2025 22:05 Ответить
США - якщо що просто включать дурника як із десятками договорів і переговорів і скажуть я не я і хата не моя і давайте по новій

Умеров якщо що буде в США із сімєю

На переговорих не було нікого НІКОГО хто реально постраждає коли все виявиться фікцією. А все в чому бере участь США - фікція
30.11.2025 21:54 Ответить
Ви реально думаєте що кацапам треба мир? 🤔
показать весь комментарий
30.11.2025 22:08 Ответить
Найвірогідніше, як завжди - нічим.
30.11.2025 21:54 Ответить
Без ядерної зброї Україна завжди буде принижена.
30.11.2025 21:54 Ответить
А шо за фото з Єрмаком? Замінити треба...
30.11.2025 21:54 Ответить
Якщо віткофф сказав, що результат позитивний, то путлєр теж буде задоволений. Але не ми - українці. Зачекаємо офіційну інформацію щодо перемовин.
30.11.2025 21:55 Ответить
Вы нам хоть намекните, по завершении переговоров общий обед был?
показать весь комментарий
Ну вони ж у гольф-клубі Вітькоффа зустрічались, значить пішли у гольф грати, без обіду)
показать весь комментарий
Та не було його там сьогодні. Шо кому болить, той такі фотки на заставки і ставить?
показать весь комментарий
а Єрмак хіба не на фронті? 😂😂
показать весь комментарий
він зараз КМБ проходить.
показать весь комментарий
Ага, в самоволку пішов щоб потужно підписувати хотілки від ФБР і рудого підорасу що б не сісти у в'язницю.
Смертельно набридло ця зелена божевілля від мудрого українського народу.
30.11.2025 22:10 Ответить
Блогеры бухтят, шо типо к Мадяру пойдёт.
30.11.2025 22:11 Ответить
Невже нафтопровід таки перестане працювати на 5-й рік війни?
30.11.2025 22:15 Ответить
Нафтопровід мінімум ще рік працювати буде, рижий нарцис дозволив.
показать весь комментарий
скажіть ще що до Бутусова в батальйон...
показать весь комментарий
Від США театр Кабукі - якби не Рубіо - тай від України підарешт
показать весь комментарий
Чого це там ярмак? Наче ж умєров голова делегації, а зєліна няня у відставці. Чи це фото минулої зустрічі?
показать весь комментарий
Про результати покажуть ***** расєйскіх пропагандонов.
показать весь комментарий
"Віткофф заявив про позитивний результат.
ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними."
Що, Україна не пішла на капітуляцію? Вперше погоджуюсь з Віткоффом про позитивний результат)
показать весь комментарий
Христина Бедрик - агент ФСБ!
показать весь комментарий
