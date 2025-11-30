3 762 34
Переговоры между украинской и американской делегациями официально завершились, - СМИ
Переговоры между украинской и американской делегациями официально завершились. Об этом сообщают СМИ.
Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о положительном результате переговоров.
Новость дополняется.
Стремно, що тільки но починають говорити про мир, тут же треба готуватись до укритів.
Умеров якщо що буде в США із сімєю
На переговорих не було нікого НІКОГО хто реально постраждає коли все виявиться фікцією. А все в чому бере участь США - фікція
Смертельно набридло ця зелена божевілля від мудрого українського народу.
скажіть ще що до Бутусова в батальйон...
ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними."
Що, Україна не пішла на капітуляцію? Вперше погоджуюсь з Віткоффом про позитивний результат)