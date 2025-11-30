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Новини Мирний план Переговори із США
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Переговори між українською та американською делегаціями офіційно завершились

Переговори у Маямі 30.11
Фото: Суспільне

Переговори між українською та американською делегаціями у Маямі офіційно завершились. Про це повідомляють ЗМІ. 

Раніше спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат перемовин, інформує Цензор.НЕТ.

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Він також підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.

ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.

Читайте: На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

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перемовини (3820) США (26735) війна в Україні (8507)
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Топ коментарі
+9
Найвірогідніше, як завжди - нічим.
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30.11.2025 21:54 Відповісти
+6
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30.11.2025 21:52 Відповісти
+6
Без ядерної зброї Україна завжди буде принижена.
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30.11.2025 21:54 Відповісти
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Стрьомно!
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30.11.2025 21:50 Відповісти
Cтремно от чего,что ключевые вопросы остались нерешенными или от чего то другого?
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30.11.2025 22:04 Відповісти
Від того, що як тільки якісь двіжи в сторону миру, то рашка починає жирно Ненькі насипати. Сьогодні ондо зрання Херсон на кіпеші конкретному сидить, Миколаїв в тривозі з 10 до 15+ години (до речі, такого ще ні разу не було). Насипали і Херсону, і в Миколаїв наприлітало х_йні мопедної.
Стремно, що тільки но починають говорити про мир, тут же треба готуватись до укритів.
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30.11.2025 22:19 Відповісти
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!
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01.12.2025 01:01 Відповісти
А что это за знакомое япло второе справа?
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30.11.2025 21:51 Відповісти
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30.11.2025 21:52 Відповісти
Єндрій Армак
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30.11.2025 21:53 Відповісти
Просто вліпили старе фото шо під руку попало.
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30.11.2025 21:57 Відповісти
Тогда лучше бы уже эту обезьяну влепили, тут хоть поржом.
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30.11.2025 22:03 Відповісти
ваший хазяїн
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30.11.2025 22:12 Відповісти
Коли обстріл?
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30.11.2025 21:51 Відповісти
Уже беспилотники летят .Прямо во время переговоров .Цензор пишет
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30.11.2025 22:05 Відповісти
США - якщо що просто включать дурника як із десятками договорів і переговорів і скажуть я не я і хата не моя і давайте по новій

Умеров якщо що буде в США із сімєю

На переговорих не було нікого НІКОГО хто реально постраждає коли все виявиться фікцією. А все в чому бере участь США - фікція
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30.11.2025 21:54 Відповісти
Ви реально думаєте що кацапам треба мир? 🤔
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30.11.2025 22:08 Відповісти
Найвірогідніше, як завжди - нічим.
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30.11.2025 21:54 Відповісти
Без ядерної зброї Україна завжди буде принижена.
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30.11.2025 21:54 Відповісти
А шо за фото з Єрмаком? Замінити треба...
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30.11.2025 21:54 Відповісти
Якщо віткофф сказав, що результат позитивний, то путлєр теж буде задоволений. Але не ми - українці. Зачекаємо офіційну інформацію щодо перемовин.
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30.11.2025 21:55 Відповісти
Вы нам хоть намекните, по завершении переговоров общий обед был?
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30.11.2025 21:55 Відповісти
Ну вони ж у гольф-клубі Вітькоффа зустрічались, значить пішли у гольф грати, без обіду)
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30.11.2025 22:00 Відповісти
Та не було його там сьогодні. Шо кому болить, той такі фотки на заставки і ставить?
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30.11.2025 21:55 Відповісти
а Єрмак хіба не на фронті? 😂😂
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30.11.2025 22:00 Відповісти
він зараз КМБ проходить.
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30.11.2025 22:04 Відповісти
Ага, в самоволку пішов щоб потужно підписувати хотілки від ФБР і рудого підорасу що б не сісти у в'язницю.
Смертельно набридло ця зелена божевілля від мудрого українського народу.
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30.11.2025 22:10 Відповісти
ну, другого народу у нас поки що не народилось, тому треба якось задовільнятись тим що є.
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30.11.2025 22:47 Відповісти
Блогеры бухтят, шо типо к Мадяру пойдёт.
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30.11.2025 22:11 Відповісти
Невже нафтопровід таки перестане працювати на 5-й рік війни?
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30.11.2025 22:15 Відповісти
Нафтопровід мінімум ще рік працювати буде, рижий нарцис дозволив.
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30.11.2025 22:40 Відповісти

скажіть ще що до Бутусова в батальйон...
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30.11.2025 22:18 Відповісти
у взвод просився, а Євгенович йому відмовив, бо вакансії фахівця з продажу жіночої білизни у взводі не передбачено.
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30.11.2025 22:50 Відповісти
не треба бути , такими наївними і вірити , піддермачним блохерам Вистава дешевого зешапітолію , потомствений , фСБ шний дерьмак , який 6 р , здавав Україну , воює , проти свого кремлівського куратора
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30.11.2025 22:59 Відповісти
Да я то в курсе.
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30.11.2025 23:06 Відповісти
Від США театр Кабукі - якби не Рубіо - тай від України підарешт
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30.11.2025 22:01 Відповісти
Чого це там ярмак? Наче ж умєров голова делегації, а зєліна няня у відставці. Чи це фото минулої зустрічі?
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30.11.2025 22:01 Відповісти
Про результати покажуть ***** расєйскіх пропагандонов.
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30.11.2025 22:05 Відповісти
"Віткофф заявив про позитивний результат.
ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними."
Що, Україна не пішла на капітуляцію? Вперше погоджуюсь з Віткоффом про позитивний результат)
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30.11.2025 22:14 Відповісти
О! Замінили ХВото з єлдаком. А де Буданов на новому фото? Він же, писали, теж полетів в складі переговорної групи?
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30.11.2025 23:30 Відповісти
Розвідники хлєбалом не світять. Вони працюють у затінку, за шторами.
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30.11.2025 23:57 Відповісти
Але ж питали про Буданова.
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01.12.2025 06:25 Відповісти
 
 