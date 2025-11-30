Переговори між українською та американською делегаціями офіційно завершились

Фото: Суспільне

Переговори між українською та американською делегаціями у Маямі офіційно завершились. Про це повідомляють ЗМІ.

Раніше спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат перемовин, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він також підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.

ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.

Читайте: На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП