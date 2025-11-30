5 577 43
Переговори між українською та американською делегаціями офіційно завершились
Переговори між українською та американською делегаціями у Маямі офіційно завершились. Про це повідомляють ЗМІ.
Раніше спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат перемовин, інформує Цензор.НЕТ.
Він також підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.
ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Топ коментарі
+9 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар30.11.2025 21:54 Відповісти Посилання
+6 Green Bill #603485
показати весь коментар30.11.2025 21:52 Відповісти Посилання
+6 Artcore
показати весь коментар30.11.2025 21:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стремно, що тільки но починають говорити про мир, тут же треба готуватись до укритів.
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!
Умеров якщо що буде в США із сімєю
На переговорих не було нікого НІКОГО хто реально постраждає коли все виявиться фікцією. А все в чому бере участь США - фікція
Смертельно набридло ця зелена божевілля від мудрого українського народу.
скажіть ще що до Бутусова в батальйон...
ЗМІ також повідомляють, що ключові суперечливі питання залишаються невирішеними."
Що, Україна не пішла на капітуляцію? Вперше погоджуюсь з Віткоффом про позитивний результат)