На фронте произошло 158 боестолкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3409 дронов-камикадзе и осуществили 3447 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник осуществил 162 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в районах Песчаного и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное и в направлении населенного пункта Ставки. В настоящее время идет два боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отразили девять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. Одно сражение еще продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении россияне 29 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, а также в сторону Софиевки, Белицкого и Гришиного.

Сегодня на этом направлении украинские воины уже обезвредили 78 оккупантов, из них 48 – безвозвратно. Уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, три наземных роботизированных комплекса, шесть средств связи, один мотоцикл, две единицы специальной техники, шесть средств радиоэлектронной борьбы, также повреждена артиллерийская система, автомобиль, кроме этого поражено 16 укрытий вражеской пехоты.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону Прилук, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.