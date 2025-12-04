Враг больше всего атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В течение 3 декабря 2025 года зафиксировано 170 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4301 обстрел, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы, осуществил 203 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надия, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Сиверска.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении противник осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполье и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

