Враг в очередной раз атаковал КАБами Запорожский район: есть раненые, повреждены 15 домохозяйств
Час назад армия РФ нанесла удар по одному из сел Запорожского района Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадал мужчина. Сейчас он уже находится под наблюдением медиков, ему оказывают всю необходимую помощь.
В результате обстрела повреждены 15 домохозяйств и здание учебного заведения. Повреждены газопроводные сети. Коммунальщики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
