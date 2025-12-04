Враг в очередной раз атаковал КАБами Запорожский район: есть раненые, повреждены 15 домохозяйств

Час назад армия РФ нанесла удар по одному из сел Запорожского района Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадал мужчина. Сейчас он уже находится под наблюдением медиков, ему оказывают всю необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены 15 домохозяйств и здание учебного заведения. Повреждены газопроводные сети. Коммунальщики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

