Ворог вкотре атакував КАБами Запорізький район: є поранені, пошкоджено 15 домогосподарств
Годину тому армія РФ вдарила по одному з сіл Запорізького району Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждав чоловік. Нині він вже перебуває під наглядом медиків, йому надають всю необхідну допомогу.
Через обстріл пошкоджено 15 домогосподарств та будівлю закладу освіти. Понівечені газопровідні мережі. Комунальники почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
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