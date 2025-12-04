Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 900 ударів по області, пошкоджено 30 об’єктів, поранено людину. ФОТО
Упродовж доби окупанти завдали 922 удари по 23 населеним пунктам Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкодження через обстріли
Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Нововасилівці, Поді, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному, Воздвижівці, Тернуватому.
588 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Затишшя, Варварівку, Добропілля.
3 обстріли із РСЗВ завдано по Новоандріївці, Чарівному, Добропіллю.
317 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Гуляйпільська, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Затишшя, Варварівки, Добропілля.
Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Поранені внаслідок ворожих атак
Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.
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