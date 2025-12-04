Сутки на Запорожье: враг нанес более 900 ударов по области, повреждены 30 объектов, ранен человек. ФОТО
За сутки оккупанты нанесли 922 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Повреждения из-за обстрелов
Войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Малокатериновке, Нововасильевке, Поди, Гуляйполю, Зализнычному, Чаривному, Воздвижевке, Терноватому.
588 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Щербаки, Степовое, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Затишье, Варваровку, Доброполье.
3 обстрела из РСЗО нанесены по Новоандреевке, Чаривному, Доброполью.
317 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Гуляйпольского, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Затишья, Варваровки, Доброполья.
Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Раненые в результате вражеских атак
Ранен мужчина в результате вражеской атаки на Пологовский район.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль