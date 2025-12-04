На фронте произошло 154 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3 207 дронов-камикадзе и осуществили 3 875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиабомбы, осуществил 98 обстрелов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. Сейчас еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного, Константиновки, Николаево, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах Шахово, Нового Шахово, Червоного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 127 оккупантов, из них 83 — безвозвратно. Также уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, один миномет, две единицы автомобильной техники и 11 единиц специальной техники врага. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и одну вражескую артиллерийскую систему.

На Александровском направлении враг 19 раз атаковал в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степового, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян недалеко от Затишья, Гуляйполя и в направлении Прилук. Враг нанес авиационные удары по районам Староукраинки, Тернуватого и Гуляйполя.

Силы обороны успешно остановили попытку врага прорвать наши позиции на Ореховском направлении в районе Приморского. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Степногорск, Григоровка и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник предпринял тщетную попытку продвинуться в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.