На фронте произошло 154 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 154 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3 207 дронов-камикадзе и осуществили 3 875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиабомбы, осуществил 98 обстрелов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.
На Купянском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. Сейчас еще одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного, Константиновки, Николаево, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах Шахово, Нового Шахово, Червоного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 127 оккупантов, из них 83 — безвозвратно. Также уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, один миномет, две единицы автомобильной техники и 11 единиц специальной техники врага. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и одну вражескую артиллерийскую систему.
На Александровском направлении враг 19 раз атаковал в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степового, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян недалеко от Затишья, Гуляйполя и в направлении Прилук. Враг нанес авиационные удары по районам Староукраинки, Тернуватого и Гуляйполя.
Силы обороны успешно остановили попытку врага прорвать наши позиции на Ореховском направлении в районе Приморского. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Степногорск, Григоровка и Веселянка.
На Приднепровском направлении противник предпринял тщетную попытку продвинуться в направлении Антоновского моста.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
