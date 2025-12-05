"Валькирия пропаганды": FT внесло Симоньян в список "самых влиятельных людей 2025 года"
Британское издание Financial Times включило российскую пропагандистку и главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян в свой список самых влиятельных людей 2025 года.
Об этом говорится в публикации FT, передает Цензор.НЕТ.
Симоньян попала в категорию "Лидеры". Издание назвало ее "самым преданным посланником Путина" и "валькирией пропаганды". Издание также отметило, что она "демонстративно религиозная женщина, чьи таланты и идеи меняют мир".
Американская журналистка российского происхождения Юлия Йоффе, автор описания, подчеркнула, что Симоньян убеждена - Запад "завидует России", особенно Великобритания.
Кроме Симоньян, в список FT вошли новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уэйлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лидер британских правопопулистов Найджел Фарадж и другие.
Что известно о Симоньян
- Российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая возглавляет телеканал RT и входит в медийный пул Путина, было сообщено о подозрении.
- В марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- США ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.
Це профі вищого класу, хоч і на боці зла.
Тим часом як Європа здувається від усталості ат вайни.
Ганьба суцільна. Світ гнилий.
Симонян віруючя людина? В кого?
Ничего умного их пропаганда не делает. Просто спамят инфомусором, благодаря тому, что не получают противодействия в демократических странах. Если бы Запад для борьбы с фейками прилагал хотя бы 5% усилий от того, как московия борется с инакомыслием, то дальше московии пропаганда не ширилась бы.
Далі можна і не читати, звичайна кацапська фсбшна консерва!
Вікинги як шоб побачили таку "валькірию" дружно б сказали - та ну нах таку Валхалу.