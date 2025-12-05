"Валькирия пропаганды": FT внесло Симоньян в список "самых влиятельных людей 2025 года"

Британское издание Financial Times включило российскую пропагандистку и главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян в свой список самых влиятельных людей 2025 года.

Об этом говорится в публикации FT.

Симоньян попала в категорию "Лидеры". Издание назвало ее "самым преданным посланником Путина" и "валькирией пропаганды". Издание также отметило, что она "демонстративно религиозная женщина, чьи таланты и идеи меняют мир".

Американская журналистка российского происхождения Юлия Йоффе, автор описания, подчеркнула, что Симоньян убеждена - Запад "завидует России", особенно Великобритания.

Кроме Симоньян, в список FT вошли новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уэйлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лидер британских правопопулистов Найджел Фарадж и другие.

Что известно о Симоньян