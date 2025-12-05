РУС
"Валькирия пропаганды": FT внесло Симоньян в список "самых влиятельных людей 2025 года"

Британское издание Financial Times включило российскую пропагандистку и главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян в свой список самых влиятельных людей 2025 года.

Об этом говорится в публикации FT, передает Цензор.НЕТ.

Симоньян попала в категорию "Лидеры". Издание назвало ее "самым преданным посланником Путина" и "валькирией пропаганды". Издание также отметило, что она "демонстративно религиозная женщина, чьи таланты и идеи меняют мир".

Американская журналистка российского происхождения Юлия Йоффе, автор описания, подчеркнула, что Симоньян убеждена - Запад "завидует России", особенно Великобритания.

Кроме Симоньян, в список FT вошли новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уэйлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лидер британских правопопулистов Найджел Фарадж и другие.

Что известно о Симоньян

  • Российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая возглавляет телеканал RT и входит в медийный пул Путина, было сообщено о подозрении.
  • В марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • США ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

+7
Внесть її в некролог, нарешті.
05.12.2025 12:38 Ответить
+5
Це просто копрофілія якась.
05.12.2025 12:42 Ответить
+4
Курица она пропаганды, а не валькирия. Вы только льстите этим лживым идиотам такими эпитетами.
Ничего умного их пропаганда не делает. Просто спамят инфомусором, благодаря тому, что не получают противодействия в демократических странах. Если бы Запад для борьбы с фейками прилагал хотя бы 5% усилий от того, как московия борется с инакомыслием, то дальше московии пропаганда не ширилась бы.
05.12.2025 12:45 Ответить
Можна скільки завгодно поливати її лайном, але постав їй у студію будь-кого з тут присутніх - порве на молекули.
Це профі вищого класу, хоч і на боці зла.
05.12.2025 12:43 Ответить
Нет. Они не смогут связать и двух слов в настоящих дебатах. Без массовки, без сценария они просто визжащий мусор.
05.12.2025 12:49 Ответить
Я б не був таким категоричним. Їм не просто так гроші платять, і на ці гроші там велика конкуренція. Пропагандонів на росії тисячі, але тільки боброєдка засвітила своїм таблом у FT.
05.12.2025 12:50 Ответить
це ця "профі" говорила про "Київ за три дні" та про атомний вибух над Сибіром?)))))))))))))
05.12.2025 12:56 Ответить
Але це працює: русня у більшості своїй за війну, ніякого скиглення про те, як все погано, лише побєди впєрєді.
Тим часом як Європа здувається від усталості ат вайни.
05.12.2025 13:09 Ответить
Деніс копрофіловський
05.12.2025 13:56 Ответить
Це вже саме той час коли ось ось живі заздритимуть мертвим.
Ганьба суцільна. Світ гнилий.
Симонян віруючя людина? В кого?
05.12.2025 12:43 Ответить
В диявола ху...ла і в грош!і
05.12.2025 12:47 Ответить
ідеальна жінка на роль Горгони...
05.12.2025 12:47 Ответить
Та ні. Така собі гарпія, не більше
05.12.2025 13:01 Ответить
В йо.анутості нема меж
05.12.2025 12:48 Ответить
Американська журналістка російського походження Юлія Йоффе, авторка опису, підкреслила, що Симоньян переконана - Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія. Джерело: https://censor.net/ua/n3588824
Далі можна і не читати, звичайна кацапська фсбшна консерва!
05.12.2025 12:50 Ответить
"Валькірія".. Вафлістка пропагандонська.
05.12.2025 12:55 Ответить
Світ перевернувся. Таке враження, що на голови людям насипають дуралін...
05.12.2025 12:59 Ответить
какая пропоганда, такая и "валькирия" ...
05.12.2025 13:09 Ответить
Якась валькірия армянська товстоморда та товстожопа.
Вікинги як шоб побачили таку "валькірию" дружно б сказали - та ну нах таку Валхалу.
05.12.2025 13:12 Ответить
Всерйоз думають що вони самі не гобліни пропаганди.
05.12.2025 13:14 Ответить
Сволота всіх країн, до купи!
05.12.2025 13:31 Ответить
Facepalm ...🫣
05.12.2025 14:07 Ответить
 
 