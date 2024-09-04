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Соединенные Штаты ввели санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

Маргарита Симоньян

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов США.

В сообщении Минфина США указано, что в начале года руководство RT начало вербовать американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране - в дополнение к распространению фейков и дезинформации.

"RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию", - информируют в министерстве.

Так под санкции попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.

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Отмечается, что Анисимов действует по поручению российской Федеральной службы безопасности, а Афанасьева была подставным лицом, которое пыталось выйти на американских чиновников и завербовать их.

Кроме того, санкции касаются членов прокремлевской хакерской группа RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки: Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева. И распространяются на российскую автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог", связанную с российской операцией влияния "Двойник" (Doppleganger), ее дочерней организации АНО "Диалог Регионы", а также руководителей обеих этих компаний Владимира Табака.

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Автор: 

выборы (24726) россия (95481) санкции (11285) США (26583) хакер (1181) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+12
Симонян тримтить.... От якби США москальську власність за втручання у вибори конфіскували, да ще і родичів, що мешкають у них ...
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04.09.2024 21:42
+8
І що це за санкції такі проти Симоньян? Ви їй візу не дасте? То може краще зразу такі "санкції "як проти Ківи? Вони будуть набагато дієвіші.
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04.09.2024 21:49
+8
ці санкції ,схожі на озабочєнності
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04.09.2024 21:54
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Правила форума Совет форумчан
Усього лиш САНКЦІЇ?!
А як же закон, що вони прийняли декілька років тому?!
Там де хакерські атаки та втручання у вибори прирівнюються до прямого озброєного НАПАДУ на США?!
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04.09.2024 21:42 Ответить
Куколдам висрались на носа і в очі настяли.
Треба потужна озабочєнность
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04.09.2024 23:03 Ответить
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04.09.2024 23:36 Ответить
Симонян тримтить.... От якби США москальську власність за втручання у вибори конфіскували, да ще і родичів, що мешкають у них ...
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04.09.2024 21:42 Ответить
Іі тільки "новічок" може проиняти
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04.09.2024 21:43 Ответить
І що це за санкції такі проти Симоньян? Ви їй візу не дасте? То може краще зразу такі "санкції "як проти Ківи? Вони будуть набагато дієвіші.
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04.09.2024 21:49 Ответить
ці санкції ,схожі на озабочєнності
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04.09.2024 21:54 Ответить
Хай хоч щось ...ввели. Але ж...як докотитись можна було, щоб якесь ніщо вербували посадовців? І де? Що це за...? Нііі, я спать.
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04.09.2024 22:10 Ответить
Землячка нашої "улюбленої" абхаської бібізянки,в них з Арахамією одна дудка на двоїх.
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04.09.2024 22:15 Ответить
клоуни...
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04.09.2024 22:25 Ответить
та не санкции, а черенок от лопаты ей нужно ввести сзади по самые гланды, шоб поганый рот заткнуть.
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04.09.2024 22:54 Ответить
Дивно, в коментарях ніхто не писав слово «бобриха» я теж його не писала дуже давно, але під цією статею у мене вилізла реклама «розетки» зі страшним плюшевим бобром з величезними зубами. Всемогутній Гугл все пам'ятає та одразу пропонує страшного бобра при згадці про симоняншу.
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04.09.2024 22:57 Ответить
та ви що?!?! не гарячкуйте, янкі, холд йо хорсес...
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04.09.2024 23:55 Ответить
Розсмішили...
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05.09.2024 05:07 Ответить
 
 