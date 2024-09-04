Сполучені Штати ввели санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів США.

В повідомленні Мінфіну США зазначено, що на початку року керівництво RT почало вербувати американських посадовців для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні – на додачу до поширення фейків і дезінформації.

"RT використовував підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію", - інформують у міністерстві.

Так під санкції потрапили головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрей Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников та його підлегла Олена Афанасьєва.

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Зазначається, що Анісімов діє за дорученням російської Федеральної служби безпеки, а Афанасьєва була підставною особою, яка намагалась вийти на американських посадовців і завербувати їх.

Крім того, санкції стосуються членів прокремлівської хакерської група RaHDit, яка складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки: Алексєя Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Александра Нєженцева. Та поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Диалог", пов’язану з російською операцією впливу "Двійник" (Doppleganger), її дочірньої організації АНО "Диалог Регионы", а також керівників обох цих компаній Владіміра Табака.

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