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Сполучені Штати ввели санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

Маргарита Симоньян

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів США.

В повідомленні Мінфіну США зазначено, що на початку року керівництво RT почало вербувати американських посадовців для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні – на додачу до поширення фейків і дезінформації.

"RT використовував підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію", - інформують у міністерстві.

Так під санкції потрапили головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрей Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников та його підлегла Олена Афанасьєва.

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Зазначається, що Анісімов діє за дорученням російської Федеральної служби безпеки, а Афанасьєва була підставною особою, яка намагалась вийти на американських посадовців і завербувати їх.

Крім того, санкції стосуються членів прокремлівської хакерської група RaHDit, яка складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки: Алексєя Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Александра Нєженцева. Та поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Диалог", пов’язану з російською операцією впливу "Двійник" (Doppleganger), її дочірньої організації АНО "Диалог Регионы", а також керівників обох цих компаній Владіміра Табака.

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Автор: 

вибори (6687) росія (65098) санкції (11816) США (22737) хакер (1346) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+12
Симонян тримтить.... От якби США москальську власність за втручання у вибори конфіскували, да ще і родичів, що мешкають у них ...
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04.09.2024 21:42
+8
І що це за санкції такі проти Симоньян? Ви їй візу не дасте? То може краще зразу такі "санкції "як проти Ківи? Вони будуть набагато дієвіші.
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04.09.2024 21:49
+8
ці санкції ,схожі на озабочєнності
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04.09.2024 21:54
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Усього лиш САНКЦІЇ?!
А як же закон, що вони прийняли декілька років тому?!
Там де хакерські атаки та втручання у вибори прирівнюються до прямого озброєного НАПАДУ на США?!
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04.09.2024 21:42 Відповісти
Куколдам висрались на носа і в очі настяли.
Треба потужна озабочєнность
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04.09.2024 23:03 Відповісти
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04.09.2024 23:36 Відповісти
Симонян тримтить.... От якби США москальську власність за втручання у вибори конфіскували, да ще і родичів, що мешкають у них ...
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04.09.2024 21:42 Відповісти
Іі тільки "новічок" може проиняти
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04.09.2024 21:43 Відповісти
І що це за санкції такі проти Симоньян? Ви їй візу не дасте? То може краще зразу такі "санкції "як проти Ківи? Вони будуть набагато дієвіші.
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04.09.2024 21:49 Відповісти
ці санкції ,схожі на озабочєнності
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04.09.2024 21:54 Відповісти
Хай хоч щось ...ввели. Але ж...як докотитись можна було, щоб якесь ніщо вербували посадовців? І де? Що це за...? Нііі, я спать.
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04.09.2024 22:10 Відповісти
Землячка нашої "улюбленої" абхаської бібізянки,в них з Арахамією одна дудка на двоїх.
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04.09.2024 22:15 Відповісти
клоуни...
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04.09.2024 22:25 Відповісти
та не санкции, а черенок от лопаты ей нужно ввести сзади по самые гланды, шоб поганый рот заткнуть.
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04.09.2024 22:54 Відповісти
Дивно, в коментарях ніхто не писав слово «бобриха» я теж його не писала дуже давно, але під цією статею у мене вилізла реклама «розетки» зі страшним плюшевим бобром з величезними зубами. Всемогутній Гугл все пам'ятає та одразу пропонує страшного бобра при згадці про симоняншу.
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04.09.2024 22:57 Відповісти
та ви що?!?! не гарячкуйте, янкі, холд йо хорсес...
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04.09.2024 23:55 Відповісти
Розсмішили...
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05.09.2024 05:07 Відповісти
 
 