"Валькірiя пропаганди": FT внесло Симоньян до списку "найвпливовіших людей 2025 року"

Британське видання Financial Times включило російську пропагандистку та головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян до власного переліку найвпливовіших людей 2025 року.

Про це йдеться в публікації FT, передає Цензор.НЕТ.

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Симоньян потрапила до категорії "Лідери". Видання назвало її "найвідданішим посланцем Путіна" та "валькірiєю пропаганди". Видання також відзначило, що вона "демонстративно релігійна жінка, чиї таланти та ідеї змінюють світ".

Американська журналістка російського походження Юлія Йоффе, авторка опису, підкреслила, що Симоньян переконана - Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія.

Окрім Симоньян, до переліку FT увійшли новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, голова адміністрації президента США Дональда Трампа С’юзі Вайлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лідер британських правопопулістів Найджел Фарадж та інші.

Що відомо про Симоньян