"Валькірiя пропаганди": FT внесло Симоньян до списку "найвпливовіших людей 2025 року"
Британське видання Financial Times включило російську пропагандистку та головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян до власного переліку найвпливовіших людей 2025 року.
Про це йдеться в публікації FT, передає Цензор.НЕТ.
Симоньян потрапила до категорії "Лідери". Видання назвало її "найвідданішим посланцем Путіна" та "валькірiєю пропаганди". Видання також відзначило, що вона "демонстративно релігійна жінка, чиї таланти та ідеї змінюють світ".
Американська журналістка російського походження Юлія Йоффе, авторка опису, підкреслила, що Симоньян переконана - Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія.
Окрім Симоньян, до переліку FT увійшли новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, голова адміністрації президента США Дональда Трампа С’юзі Вайлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лідер британських правопопулістів Найджел Фарадж та інші.
Що відомо про Симоньян
- Російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка очолює телеканал "RT" і входить до медійного пулу Путіна, було повідомлено про підозру.
- У березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
- США ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.
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Це профі вищого класу, хоч і на боці зла.
Тим часом як Європа здувається від усталості ат вайни.
Ганьба суцільна. Світ гнилий.
Симонян віруючя людина? В кого?
Ничего умного их пропаганда не делает. Просто спамят инфомусором, благодаря тому, что не получают противодействия в демократических странах. Если бы Запад для борьбы с фейками прилагал хотя бы 5% усилий от того, как московия борется с инакомыслием, то дальше московии пропаганда не ширилась бы.
Далі можна і не читати, звичайна кацапська фсбшна консерва!
Вікинги як шоб побачили таку "валькірию" дружно б сказали - та ну нах таку Валхалу.