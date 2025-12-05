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Новини Пропаганда РФ
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"Валькірiя пропаганди": FT внесло Симоньян до списку "найвпливовіших людей 2025 року"

симоньян

Британське видання Financial Times включило російську пропагандистку та головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян до власного переліку найвпливовіших людей 2025 року.

Про це йдеться в публікації FT, передає Цензор.НЕТ.

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Симоньян потрапила до категорії "Лідери". Видання назвало її "найвідданішим посланцем Путіна" та "валькірiєю пропаганди". Видання також відзначило, що вона "демонстративно релігійна жінка, чиї таланти та ідеї змінюють світ".

Американська журналістка російського походження Юлія Йоффе, авторка опису, підкреслила, що Симоньян переконана - Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія.

Окрім Симоньян, до переліку FT увійшли новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, голова адміністрації президента США Дональда Трампа С’юзі Вайлз, гендиректор NVIDIA Джесен Хуанг, лідер британських правопопулістів Найджел Фарадж та інші.

Що відомо про Симоньян

  • Російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка очолює телеканал "RT" і входить до медійного пулу Путіна, було повідомлено про підозру.
  • У березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • США ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

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пропаганда (2931) ЗМІ (1386) Симоньян Маргарита (39)
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Топ коментарі
+14
Внесть її в некролог, нарешті.
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05.12.2025 12:38 Відповісти
+11
Це просто копрофілія якась.
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05.12.2025 12:42 Відповісти
+9
Курица она пропаганды, а не валькирия. Вы только льстите этим лживым идиотам такими эпитетами.
Ничего умного их пропаганда не делает. Просто спамят инфомусором, благодаря тому, что не получают противодействия в демократических странах. Если бы Запад для борьбы с фейками прилагал хотя бы 5% усилий от того, как московия борется с инакомыслием, то дальше московии пропаганда не ширилась бы.
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05.12.2025 12:45 Відповісти
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Внесть її в некролог, нарешті.
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05.12.2025 12:38 Відповісти
Це просто копрофілія якась.
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05.12.2025 12:42 Відповісти
Можна скільки завгодно поливати її лайном, але постав їй у студію будь-кого з тут присутніх - порве на молекули.
Це профі вищого класу, хоч і на боці зла.
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05.12.2025 12:43 Відповісти
Нет. Они не смогут связать и двух слов в настоящих дебатах. Без массовки, без сценария они просто визжащий мусор.
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05.12.2025 12:49 Відповісти
Я б не був таким категоричним. Їм не просто так гроші платять, і на ці гроші там велика конкуренція. Пропагандонів на росії тисячі, але тільки боброєдка засвітила своїм таблом у FT.
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05.12.2025 12:50 Відповісти
це ця "профі" говорила про "Київ за три дні" та про атомний вибух над Сибіром?)))))))))))))
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05.12.2025 12:56 Відповісти
Але це працює: русня у більшості своїй за війну, ніякого скиглення про те, як все погано, лише побєди впєрєді.
Тим часом як Європа здувається від усталості ат вайни.
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05.12.2025 13:09 Відповісти
Деніс копрофіловський
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05.12.2025 13:56 Відповісти
Це вже саме той час коли ось ось живі заздритимуть мертвим.
Ганьба суцільна. Світ гнилий.
Симонян віруючя людина? В кого?
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05.12.2025 12:43 Відповісти
В диявола ху...ла і в грош!і
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05.12.2025 12:47 Відповісти
Курица она пропаганды, а не валькирия. Вы только льстите этим лживым идиотам такими эпитетами.
Ничего умного их пропаганда не делает. Просто спамят инфомусором, благодаря тому, что не получают противодействия в демократических странах. Если бы Запад для борьбы с фейками прилагал хотя бы 5% усилий от того, как московия борется с инакомыслием, то дальше московии пропаганда не ширилась бы.
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05.12.2025 12:45 Відповісти
ідеальна жінка на роль Горгони...
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05.12.2025 12:47 Відповісти
Та ні. Така собі гарпія, не більше
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05.12.2025 13:01 Відповісти
В йо.анутості нема меж
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05.12.2025 12:48 Відповісти
Американська журналістка російського походження Юлія Йоффе, авторка опису, підкреслила, що Симоньян переконана - Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія. Джерело: https://censor.net/ua/n3588824
Далі можна і не читати, звичайна кацапська фсбшна консерва!
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05.12.2025 12:50 Відповісти
"Валькірія".. Вафлістка пропагандонська.
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05.12.2025 12:55 Відповісти
Світ перевернувся. Таке враження, що на голови людям насипають дуралін...
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05.12.2025 12:59 Відповісти
какая пропоганда, такая и "валькирия" ...
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05.12.2025 13:09 Відповісти
Якась валькірия армянська товстоморда та товстожопа.
Вікинги як шоб побачили таку "валькірию" дружно б сказали - та ну нах таку Валхалу.
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05.12.2025 13:12 Відповісти
Всерйоз думають що вони самі не гобліни пропаганди.
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05.12.2025 13:14 Відповісти
Сволота всіх країн, до купи!
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05.12.2025 13:31 Відповісти
Facepalm ...🫣
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05.12.2025 14:07 Відповісти
це троллінг тієї доярки чи шо?
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05.12.2025 18:18 Відповісти
 
 