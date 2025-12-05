На фронте произошло 106 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 106 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Студенок, Малушино, Бунякино, Кучеровка, Семейкино, Шалыгино, Бачевск Сумской области; Железный Мост Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, а также осуществил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боевое столкновение продолжается.

Читайте также: В ноябре на фронте произошло рекордное количество боестолкновений - почти 6 тысяч, - Минобороны

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Дерилово и Колодязи. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Сиверска, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг осуществил 22 штурмовые действия в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Яблоневка и Русин Яр. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 26 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Привольное, Рыбное и Красногорское. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении, на Покровском - отбито 52 штурма, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеские атаки, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях – без особых изменений.