Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении, на Покровском - отбито 52 штурма, - Генштаб
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Удары по врагу
Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 6 664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 480 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:
- Шалыгино Сумской области;
- Тернуватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиабомб и осуществил 175 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.
На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Николаево-Поля, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахово, Нового Шахово, Червоного Лимана, Мирнограда, Вильно, Новоекономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного.
На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.
На Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы противника.
В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 240 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, самолет, 424 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На північ від Гуляйполя російські війська продовжують штурмувати вздовж балки в західному напрямку і роблять спроби просунутися на південь від балки в напрямку міста.
На північно-східній околиці Гуляйполя ЗСУ відбили атаку супротивника в районі вулиці Набережна.
На схід від міста російські війська накопичують сили в районі населеного пункту Високе з метою наступних накатів на східну частину Гуляйполя.
Також повідомляється, що ЗСУ зачистили Добропілля та зняли кадри демонстрації прапорів у центральній частині населеного пункту та в районі ферми, де раніше російські війська зняли кадри демонстрації прапорів.
Вовчанський напрямок:
Противник закріпився у північній та центральній частинах Вовчанська та контролює більшу частину міста. Бої продовжуються за західну та південно-східну частини Вовчанська.
Також російські війська штурмують у районі Синельникового та Татарського лісу.
На схід від Вовчанська противник просунувся в районі Тихого і на схід від нього в лісопосадці.
З урахуванням ситуації в Куп'янську, російські війська й далі продовжать активні штурмові дії на Вовчанському та Великобурлуцькому напрямках з метою розтягування сил та засобів ЗСУ."