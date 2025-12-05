Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении, на Покровском - отбито 52 штурма, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Удары по врагу

Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 6 664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 480 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Шалыгино Сумской области;

Тернуватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиабомб и осуществил 175 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Николаево-Поля, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахово, Нового Шахово, Червоного Лимана, Мирнограда, Вильно, Новоекономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.

На Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 240 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, самолет, 424 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.