Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 178 610 человек (+1 240 за сутки), 11 396 танков, 34 843 артсистемы, 23 686 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 178 610 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 178 610 (+1 240) человек
- танков – 11 396 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 686 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 843 (+34) ед.
- РСЗО – 1 558 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 431 (+1) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 907 (+94) ед.
- специальная техника – 4 014 (+2) ед.
Основные цифры потерь танков РФ
По данным, начиная с 2025 года, только за этот год - ВСУ уже "поразили/уничтожили" 1 159 танков РФ.
В 2024 году потери танков были очень большими — ВСУ "отрабатывали" танковые подразделения РФ стабильно. В 2024-м, по разным источникам, ВСУ уничтожили или вывели из строя примерно 3 689 танков РФ.
Однако в 2025-м, по оценкам некоторых аналитиков, темп потерь уменьшился: РФ реже бросает в бой танки, часто заменяя их на более легкую бронетехнику или бронеавтомобили. Это может быть реакцией на то, что танки стали быстрой целью для дронов, артиллерии и ПВО, поэтому РФ "экономит" броню.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, що за дані такі? По звітам ГШ з початку року 1 724 танки, не слабенька така розбіжність
Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. ... РФ "економить" броню.
А що є аналітики які так не вважають? По рокам танки:
3 031 / 2 952 / 3 689 / 1 724
На рахунок легшої бронетехніки великі сумніви, ББМ по рокам:
6 084 / 5 003 / 8 956 / 3 643
Нестачу або фактичну відсутність назвати економією це щоб що, щоб ***** не втратило морду
Чумардоси гуд, даєш не на Різдво, а до Різдва
133! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта файно - 36, логістика норм - 94, спецтехніка супер - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 178 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 15000 рил.