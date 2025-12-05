РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12600 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 554 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 178 610 человек (+1 240 за сутки), 11 396 танков, 34 843 артсистемы, 23 686 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 178 610 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 178 610 (+1 240) человек
  • танков – 11 396 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 686 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 34 843 (+34) ед.
  • РСЗО – 1 558 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 431 (+1) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424) ед.
  • крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 907 (+94) ед.
  • специальная техника – 4 014 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 154 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Потери российской армии

Основные цифры потерь танков РФ

По данным, начиная с 2025 года, только за этот год - ВСУ уже "поразили/уничтожили" 1 159 танков РФ.  

В 2024 году потери танков были очень большими — ВСУ "отрабатывали" танковые подразделения РФ стабильно. В 2024-м, по разным источникам, ВСУ уничтожили или вывели из строя примерно 3 689 танков РФ.

Однако в 2025-м, по оценкам некоторых аналитиков, темп потерь уменьшился: РФ реже бросает в бой танки, часто заменяя их на более легкую бронетехнику или бронеавтомобили. Это может быть реакцией на то, что танки стали быстрой целью для дронов, артиллерии и ПВО, поэтому РФ "экономит" броню.

Автор: 

Генштаб ВС (7327) ликвидация (4180) танк (2349) уничтожение (8602)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
05.12.2025 07:03 Ответить
⚡️Дрон влучив у багатоповерхівку в Грозному
показать весь комментарий
05.12.2025 07:22 Ответить
Хвала і подяка захистрикам ви Герої Слава вам а батькам подяка за синів і доньок захистниківУкраїни
показать весь комментарий
05.12.2025 07:24 Ответить
За даними, починаючи з 2025 року, тільки за цей рік - ЗСУ вже "вразили/знищили" 1 159 танків
Цікаво, що за дані такі? По звітам ГШ з початку року 1 724 танки, не слабенька така розбіжність

Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. ... РФ "економить" броню.
А що є аналітики які так не вважають? По рокам танки:
3 031 / 2 952 / 3 689 / 1 724
На рахунок легшої бронетехніки великі сумніви, ББМ по рокам:
6 084 / 5 003 / 8 956 / 3 643
Нестачу або фактичну відсутність назвати економією це щоб що, щоб ***** не втратило морду
показать весь комментарий
05.12.2025 07:51 Ответить
Черговий лаптєльот полетів до кобзона
Чумардоси гуд, даєш не на Різдво, а до Різдва
показать весь комментарий
05.12.2025 07:57 Ответить
Тумани трохи послабились, кількість знищених росіян зросла. Тепер треба приділяти увагу вмінню маскуватись нашим дроноводам. Зайва хоробрість не на користь.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:16 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
05.12.2025 08:27 Ответить
Минув 4307 день москальсько-української війни.
133! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта файно - 36, логістика норм - 94, спецтехніка супер - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 178 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 15000 рил.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:50 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 08:51 Ответить
 
 