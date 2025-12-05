Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 178 610 осіб (+1 240 за добу), 11 396 танків, 34 843 артсистеми, 23 686 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 178 610 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб
- танків – 11 396 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 843 (+34) од.
- РСЗВ – 1 558 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+1) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од.
- спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.
Основні цифри втрат танків РФ
За даними, починаючи з 2025 року, тільки за цей рік - ЗСУ вже "вразили/знищили" 1 159 танків РФ.
У 2024 році втрати танків були дуже великими — ЗСУ "відпрацьовували" танкові підрозділи РФ стабільно. У 2024-му, за різними джерелами, ЗСУ знищили або вивели з ладу приблизно 3 689 танків РФ.
Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. Це може бути реакцією на те, що танки стали швидкою ціллю для дронів, артилерії та ППО, тому РФ "економить" броню.
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Цікаво, що за дані такі? По звітам ГШ з початку року 1 724 танки, не слабенька така розбіжність
Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. ... РФ "економить" броню.
А що є аналітики які так не вважають? По рокам танки:
3 031 / 2 952 / 3 689 / 1 724
На рахунок легшої бронетехніки великі сумніви, ББМ по рокам:
6 084 / 5 003 / 8 956 / 3 643
Нестачу або фактичну відсутність назвати економією це щоб що, щоб ***** не втратило морду
Чумардоси гуд, даєш не на Різдво, а до Різдва
133! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта файно - 36, логістика норм - 94, спецтехніка супер - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 178 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 15000 рил.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦