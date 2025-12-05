Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 178 610 осіб (+1 240 за добу), 11 396 танків, 34 843 артсистеми, 23 686 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 178 610 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб

танків – 11 396 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од.

артилерійських систем – 34 843 (+34) од.

РСЗВ – 1 558 (+2) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 431 (+1) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од.

крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од.

спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.

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Основні цифри втрат танків РФ

За даними, починаючи з 2025 року, тільки за цей рік - ЗСУ вже "вразили/знищили" 1 159 танків РФ.

У 2024 році втрати танків були дуже великими — ЗСУ "відпрацьовували" танкові підрозділи РФ стабільно. У 2024-му, за різними джерелами, ЗСУ знищили або вивели з ладу приблизно 3 689 танків РФ.

Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. Це може бути реакцією на те, що танки стали швидкою ціллю для дронів, артилерії та ППО, тому РФ "економить" броню.