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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 178 610 осіб (+1 240 за добу), 11 396 танків, 34 843 артсистеми, 23 686 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 178 610 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб
  • танків – 11 396 (+0) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 686 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 843 (+34) од.
  • РСЗВ – 1 558 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+1) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од.
  • спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 154 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Втрати російської армії

Основні цифри втрат танків РФ

За даними, починаючи з 2025 року, тільки за цей рік - ЗСУ вже "вразили/знищили" 1 159 танків РФ.  

У 2024 році втрати танків були дуже великими — ЗСУ "відпрацьовували" танкові підрозділи РФ стабільно. У 2024-му, за різними джерелами, ЗСУ знищили або вивели з ладу приблизно 3 689 танків РФ.

Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі.  Це може бути реакцією на те, що танки стали швидкою ціллю для дронів, артилерії та ППО, тому РФ "економить" броню.

Автор: 

Генштаб ЗС (8507) ліквідація (4797) танк (2190) знищення (10375)
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Топ коментарі
+23
Минув 4307 день москальсько-української війни.
133! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта файно - 36, логістика норм - 94, спецтехніка супер - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 178 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 15000 рил.
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05.12.2025 08:50 Відповісти
+18
Слава ЗСУ!!
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05.12.2025 07:03 Відповісти
+18
⚡️Дрон влучив у багатоповерхівку в Грозному
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05.12.2025 07:22 Відповісти
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Слава ЗСУ!!
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05.12.2025 07:03 Відповісти
⚡️Дрон влучив у багатоповерхівку в Грозному
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05.12.2025 07:22 Відповісти
Слюшай - а класно попав
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05.12.2025 10:59 Відповісти
Это был 5001 дрон. Остальные 5000 кадыркино ПВО сбило. Он же лично нахваливал аналоговнетное - если НАТО будет атаковать 5000-ми самолетов, но параш-ПВО все пощелкает. Пощелкал, щелкунчик? 🖕
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05.12.2025 12:04 Відповісти
Хвала і подяка захистрикам ви Герої Слава вам а батькам подяка за синів і доньок захистниківУкраїни
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05.12.2025 07:24 Відповісти
За даними, починаючи з 2025 року, тільки за цей рік - ЗСУ вже "вразили/знищили" 1 159 танків
Цікаво, що за дані такі? По звітам ГШ з початку року 1 724 танки, не слабенька така розбіжність

Проте у 2025-му, за оцінками деяких аналітиків, темп втрат зменшився: РФ рідше кидає в бій танки, часто замінюючи їх на легшу бронетехніку або бронеавтомобілі. ... РФ "економить" броню.
А що є аналітики які так не вважають? По рокам танки:
3 031 / 2 952 / 3 689 / 1 724
На рахунок легшої бронетехніки великі сумніви, ББМ по рокам:
6 084 / 5 003 / 8 956 / 3 643
Нестачу або фактичну відсутність назвати економією це щоб що, щоб ***** не втратило морду
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05.12.2025 07:51 Відповісти
Черговий лаптєльот полетів до кобзона
Чумардоси гуд, даєш не на Різдво, а до Різдва
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05.12.2025 07:57 Відповісти
Тумани трохи послабились, кількість знищених росіян зросла. Тепер треба приділяти увагу вмінню маскуватись нашим дроноводам. Зайва хоробрість не на користь.
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05.12.2025 08:16 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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05.12.2025 08:27 Відповісти
Минув 4307 день москальсько-української війни.
133! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта файно - 36, логістика норм - 94, спецтехніка супер - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 178 000 це більше ніж все населення такого міста як Челябінськ, населення якого за 9 років зменшилось на 15000 рил.
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05.12.2025 08:50 Відповісти
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05.12.2025 08:51 Відповісти
І літачок!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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05.12.2025 09:59 Відповісти
 
 