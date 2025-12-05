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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Лиманському напрямку
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Ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, На Покровському - відбито 52 штурми, - Генштаб. КАРТА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари по ворогу

Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Шалигіне Сумської області;
  • Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бої під Лиманом: росіяни атакують "ударним кулаком", - речник третього АК

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Українські війська відбили сотні атак ворога: ситуація на фронті 5 грудня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1 240 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Генштаб ЗС (8507) бойові дії (5984) війна в Україні (8539)
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@ "Гуляйпільський напрямок:
На північ від Гуляйполя російські війська продовжують штурмувати вздовж балки в західному напрямку і роблять спроби просунутися на південь від балки в напрямку міста.
На північно-східній околиці Гуляйполя ЗСУ відбили атаку супротивника в районі вулиці Набережна.
На схід від міста російські війська накопичують сили в районі населеного пункту Високе з метою наступних накатів на східну частину Гуляйполя.
Також повідомляється, що ЗСУ зачистили Добропілля та зняли кадри демонстрації прапорів у центральній частині населеного пункту та в районі ферми, де раніше російські війська зняли кадри демонстрації прапорів.

Вовчанський напрямок:
Противник закріпився у північній та центральній частинах Вовчанська та контролює більшу частину міста. Бої продовжуються за західну та південно-східну частини Вовчанська.
Також російські війська штурмують у районі Синельникового та Татарського лісу.
На схід від Вовчанська противник просунувся в районі Тихого і на схід від нього в лісопосадці.
З урахуванням ситуації в Куп'янську, російські війська й далі продовжать активні штурмові дії на Вовчанському та Великобурлуцькому напрямках з метою розтягування сил та засобів ЗСУ."
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05.12.2025 08:43 Відповісти
Повідомлення з пітьми щодо Куп'янська:

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05.12.2025 10:41 Відповісти
 
 