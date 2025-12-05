Ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, На Покровському - відбито 52 штурми, - Генштаб. КАРТА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по ворогу

Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Шалигіне Сумської області;

Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бої під Лиманом: росіяни атакують "ударним кулаком", - речник третього АК

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1 240 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.