В Украине создадут научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ, - Свириденко
В Украине будет создан Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Чем будет заниматься учреждение?
По словам главы правительства, учреждение будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера.
"Ее наработки помогут быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны, модернизировать армию в мирное время, обобщить и привлечь опыт других стран, обновить доктрины на стратегическом и оперативном уровнях", - рассказала Свириденко.
Кроме того, она добавила, что центр "обеспечит постоянную готовность украинской армии к эффективной обороне".
Немає куди гроші розтикати?
Що в ОПі зараз стрьомнувато своїх дітисок пристраювати 🤔
А коли будуть конкурс оголошувати на вакансії в цю організацію... Конкурс кааанєшна же буде прозорий-прозорий, як думки Алі-Баби😝 Нє, ну ржунімагу, 95 квартал ще одну філію відкриває, ну чим не пліснява, розповзається по всіх щілинах 😝😝😝😜🤪
Президент України Володимир Зеленський під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».
Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проекту Президентського університету, який має стати ******** інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів ********* мінливого світу.
«Це - заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках - напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», - розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.