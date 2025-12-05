РУС
Новости
474 18

В Украине создадут научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ, - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

В Украине будет создан Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем будет заниматься учреждение?

По словам главы правительства, учреждение будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера.

"Ее наработки помогут быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны, модернизировать армию в мирное время, обобщить и привлечь опыт других стран, обновить доктрины на стратегическом и оперативном уровнях", - рассказала Свириденко.

Кроме того, она добавила, что центр "обеспечит постоянную готовность украинской армии к эффективной обороне".

ВСУ (7147) Свириденко Юлия (309)
Топ комментарии
+6
,стільки можливостей ******** грошей
05.12.2025 19:22 Ответить
+4
Як вже остогидло все це шапіто
05.12.2025 19:25 Ответить
+3
Та ну нах! - круто - а зараз замісь дослідів допомогти армії зброєю людьми? - бо не буде кого досліджувати
05.12.2025 19:25 Ответить
05.12.2025 19:22 Ответить
Бла-бла-бла чи ***-***-***? Хоча "а какая разніца?"!
05.12.2025 19:23 Ответить
Це і є кукла вуду?
Немає куди гроші розтикати?
05.12.2025 19:24 Ответить
Вже український Лас Вегас,створили.На черзі,ще одні Нью Васюки.
05.12.2025 19:24 Ответить
Як вже остогидло все це шапіто
05.12.2025 19:25 Ответить
Та ну нах! - круто - а зараз замісь дослідів допомогти армії зброєю людьми? - бо не буде кого досліджувати
05.12.2025 19:25 Ответить
Готують місце під посадку чергової робочої сосни🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Що в ОПі зараз стрьомнувато своїх дітисок пристраювати 🤔
А коли будуть конкурс оголошувати на вакансії в цю організацію... Конкурс кааанєшна же буде прозорий-прозорий, як думки Алі-Баби😝 Нє, ну ржунімагу, 95 квартал ще одну філію відкриває, ну чим не пліснява, розповзається по всіх щілинах 😝😝😝😜🤪
05.12.2025 19:29 Ответить
Бачу центру дослідження пінгвінів мало, треба ще щось вигадати. Розпили не чекають. Куй жєлєзо нє отходя от касси, як кажуть.
05.12.2025 19:32 Ответить
тотально по zельоному потужно
05.12.2025 19:32 Ответить
Згадалось...

Президент України Володимир Зеленський під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».

Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проекту Президентського університету, який має стати ******** інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів ********* мінливого світу.

«Це - заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках - напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», - розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.
05.12.2025 19:33 Ответить
Запитання - А НА.Я ВІН ПОТРІБЕН? ГРОШИ КРАСТИ?
05.12.2025 19:34 Ответить
Де ракети,дрони,балістика,протидія КАБам,де ті ***** фламінги..****,якіж їбані нікчеми
05.12.2025 19:34 Ответить
Зараз додадуть генеральських посад, створять катедри, наукові групи, посади професорів, доцентів. Потрапив в корупційний скандал, відкрили кримінальне провадження - відслинив кому треба пару лямів зелених і вже мобілізувався до військового НДІ на тепленьку посаду, замість тюремної камери.
05.12.2025 19:35 Ответить
йбанута керує економікою воююючої країни-це вже пздець, чи ще ні?
05.12.2025 19:45 Ответить
миндич центр
05.12.2025 19:51 Ответить
Потім створять центр по контролю центрів підтримки, а там вже можна і нове міністерство створити!
05.12.2025 19:51 Ответить
Снайпера !!! Снайперів !!! Снайперів !!!
05.12.2025 20:02 Ответить
 
 