В Украине создадут научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ, - Свириденко

В Украине будет создан Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем будет заниматься учреждение?

По словам главы правительства, учреждение будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера.

"Ее наработки помогут быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны, модернизировать армию в мирное время, обобщить и привлечь опыт других стран, обновить доктрины на стратегическом и оперативном уровнях", - рассказала Свириденко.

Кроме того, она добавила, что центр "обеспечит постоянную готовность украинской армии к эффективной обороне".

