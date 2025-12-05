В Україні створять науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ, - Свириденко
В Україні буде створено Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Чим займатиметься установа?
За словами глави уряду, установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру.
"Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях", - розповіла Свириденко.
Окрім цього, вона додала, що центр "забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони".
Топ коментарі
+12 Charik
показати весь коментар05.12.2025 19:22 Відповісти Посилання
+10 vlad podolsky
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+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.12.2025 19:25 Відповісти Посилання
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Немає куди гроші розтикати?
Що в ОПі зараз стрьомнувато своїх дітисок пристраювати 🤔
А коли будуть конкурс оголошувати на вакансії в цю організацію... Конкурс кааанєшна же буде прозорий-прозорий, як думки Алі-Баби😝 Нє, ну ржунімагу, 95 квартал ще одну філію відкриває, ну чим не пліснява, розповзається по всіх щілинах 😝😝😝😜🤪
Президент України Володимир Зеленський під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».
Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проекту Президентського університету, який має стати ******** інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів ********* мінливого світу.
«Це - заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках - напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», - розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.
Університету нема, на його майбутньому місці гора будівельного сміття, але юрособа є, гроші розпилюються.
Схоже що ми єдина країна де вислів "бенкет під час війни" став державною програмою і кредо...
А ще на додачу - Цент контролю всіх реєстрів