В Україні створять науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ, - Свириденко

В Україні буде створено Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим займатиметься установа?

За словами глави уряду, установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру.

"Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях", - розповіла Свириденко.

Окрім цього, вона додала, що центр "забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони".

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