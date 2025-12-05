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Новини Створення Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ
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В Україні створять науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ, - Свириденко

прем’єр-міністр Юлія Свириденко

В Україні буде створено Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим займатиметься установа?

За словами глави уряду, установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру.

"Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях", - розповіла Свириденко.

Окрім цього, вона додала, що центр "забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони".

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Автор: 

ЗСУ (8855) Свириденко Юлія (945)
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Топ коментарі
+12
,стільки можливостей ******** грошей
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05.12.2025 19:22 Відповісти
+10
Як вже остогидло все це шапіто
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05.12.2025 19:25 Відповісти
+8
Та ну нах! - круто - а зараз замісь дослідів допомогти армії зброєю людьми? - бо не буде кого досліджувати
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05.12.2025 19:25 Відповісти
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,стільки можливостей ******** грошей
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05.12.2025 19:22 Відповісти
Бла-бла-бла чи ***-***-***? Хоча "а какая разніца?"!
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05.12.2025 19:23 Відповісти
Це і є кукла вуду?
Немає куди гроші розтикати?
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05.12.2025 19:24 Відповісти
Вже український Лас Вегас,створили.На черзі,ще одні Нью Васюки.
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05.12.2025 19:24 Відповісти
Як вже остогидло все це шапіто
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05.12.2025 19:25 Відповісти
Ну не здатна їхня уява підскочити вище стандарту "продай собаку - заплати за газ", у них все рівно, навіть звивини мізків не відрізняються від складки на дупі.
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05.12.2025 21:42 Відповісти
Та ну нах! - круто - а зараз замісь дослідів допомогти армії зброєю людьми? - бо не буде кого досліджувати
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05.12.2025 19:25 Відповісти
Готують місце під посадку чергової робочої сосни🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Що в ОПі зараз стрьомнувато своїх дітисок пристраювати 🤔
А коли будуть конкурс оголошувати на вакансії в цю організацію... Конкурс кааанєшна же буде прозорий-прозорий, як думки Алі-Баби😝 Нє, ну ржунімагу, 95 квартал ще одну філію відкриває, ну чим не пліснява, розповзається по всіх щілинах 😝😝😝😜🤪
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05.12.2025 19:29 Відповісти
Бачу центру дослідження пінгвінів мало, треба ще щось вигадати. Розпили не чекають. Куй жєлєзо нє отходя от касси, як кажуть.
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05.12.2025 19:32 Відповісти
тотально по zельоному потужно
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05.12.2025 19:32 Відповісти
Згадалось...

Президент України Володимир Зеленський під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».

Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проекту Президентського університету, який має стати ******** інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів ********* мінливого світу.

«Це - заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках - напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», - розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.
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05.12.2025 19:33 Відповісти
Уповноваженою особою юридичної особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ" є МОЙСА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ.

Університету нема, на його майбутньому місці гора будівельного сміття, але юрособа є, гроші розпилюються.
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05.12.2025 20:30 Відповісти
Хазарат процвітає !!!

Схоже що ми єдина країна де вислів "бенкет під час війни" став державною програмою і кредо...
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06.12.2025 00:44 Відповісти
Запитання - А НА.Я ВІН ПОТРІБЕН? ГРОШИ КРАСТИ?
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05.12.2025 19:34 Відповісти
Де ракети,дрони,балістика,протидія КАБам,де ті ***** фламінги..****,якіж їбані нікчеми
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05.12.2025 19:34 Відповісти
Зараз додадуть генеральських посад, створять катедри, наукові групи, посади професорів, доцентів. Потрапив в корупційний скандал, відкрили кримінальне провадження - відслинив кому треба пару лямів зелених і вже мобілізувався до військового НДІ на тепленьку посаду, замість тюремної камери.
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05.12.2025 19:35 Відповісти
йбанута керує економікою воююючої країни-це вже пздець, чи ще ні?
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05.12.2025 19:45 Відповісти
миндич центр
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05.12.2025 19:51 Відповісти
Потім створять центр по контролю центрів підтримки, а там вже можна і нове міністерство створити!
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05.12.2025 19:51 Відповісти
А потім - Реєстр всіх Центрів.
А ще на додачу - Цент контролю всіх реєстрів
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06.12.2025 00:42 Відповісти
Снайпера !!! Снайперів !!! Снайперів !!!
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05.12.2025 20:02 Відповісти
"Запасний аеродром" для 45-річних пенсіонерів в погонах? Чи "тимчасова схованка" для крадіїв в тих же погонах?
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05.12.2025 21:14 Відповісти
"Роги та ратиці"
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05.12.2025 21:22 Відповісти
Билять, шоб у тебе уй на лбу вырос.
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05.12.2025 21:47 Відповісти
Більше учьоних !!!! На ситі заброньовані посади!! Більше департаментів з погонами
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06.12.2025 00:41 Відповісти
Ще одна кормушка…
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06.12.2025 04:33 Відповісти
 
 