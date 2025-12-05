РУС
Правительство усовершенствовало автоматическое продление отсрочек для тех, кто осуществляет опеку или уход

отсрочка от мобилизации

Кабинет Министров принял решение, которое совершенствует процедуру автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание. Наличие указанных сведений обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 600 тыс. украинцев получат продление отсрочек автоматически, - Свириденко

"Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан", - отметили в Минобороны.

Саме слово "відстрочка" означає відтермінування неминучого. Якого хера цим словом позначається можливість нескінченно ховатися від армії?
05.12.2025 20:27 Ответить
А в тебе яка можливість?
05.12.2025 21:30 Ответить
Автоматично кажете?? Мо автоматично навчитеся казнокрадів ловити - у пораненого бійця за 7 місяців зарплатня 700 грн в місяць, а на видачі більше 100 тисяч.. бойових. Хто отримує його зарплатню??? відгадайте за три рази...
05.12.2025 20:33 Ответить
57 мені минало. Військовий в військоматі. Офіцер запасу. Придатний в тилу. Не беруть.
05.12.2025 20:52 Ответить
Військовий по запасу. Вибачте.
05.12.2025 20:53 Ответить
Залежить від виконання плану.
Місяць назад з вулиці забрали знайомого, теж 57 років
05.12.2025 21:29 Ответить
Я, простий пенсіонер. При мені працівник ТЦК у військовому квитку при мені понизив мене в званню, зробив запис, присвоєне МО Украіни. Не віддають квиток.🤣
На кримінал тягне?
05.12.2025 21:50 Ответить
Треба аудит провести, людина повинна жити з тим над ким вона опікується. Якщо ні, підганяти буса.
05.12.2025 21:48 Ответить
Через горло?
05.12.2025 21:53 Ответить
 
 