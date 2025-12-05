Правительство усовершенствовало автоматическое продление отсрочек для тех, кто осуществляет опеку или уход

Кабинет Министров принял решение, которое совершенствует процедуру автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных.

Правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание. Наличие указанных сведений обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

"Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан", - отметили в Минобороны.