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Новини Відстрочка від мобілізації
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Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для тих, хто здійснює опіку чи догляд

відстрочка від мобілізації

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

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Уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання. Наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично, - Свириденко

"Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян", - зазначили в Міноборони.

Автор: 

Кабмін (14245) Міноборони (7891) мобілізація (3452)
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Топ коментарі
+3
Саме слово "відстрочка" означає відтермінування неминучого. Якого хера цим словом позначається можливість нескінченно ховатися від армії?
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05.12.2025 20:27 Відповісти
+2
Автоматично кажете?? Мо автоматично навчитеся казнокрадів ловити - у пораненого бійця за 7 місяців зарплатня 700 грн в місяць, а на видачі більше 100 тисяч.. бойових. Хто отримує його зарплатню??? відгадайте за три рази...
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05.12.2025 20:33 Відповісти
+2
Залежить від виконання плану.
Місяць назад з вулиці забрали знайомого, теж 57 років
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05.12.2025 21:29 Відповісти
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Саме слово "відстрочка" означає відтермінування неминучого. Якого хера цим словом позначається можливість нескінченно ховатися від армії?
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05.12.2025 20:27 Відповісти
1,5 ставки у школі. Четвертий рік у ЗСУ. У той час як мої співгромадяни у 40+ різко згадали у 2022-му що їм треба терміново вчитися, не вилазять зі спортзалів з довідкою МСЕК, ховаються за дружинами з інвалідністю (яким ця інвалідність не заважає ходити на роботу), раптом захотіли працювати школах хоч асистентом учителя (хоч опудалом, хоч тушкою, аби в армію не забрали).
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06.12.2025 05:31 Відповісти
Автоматично кажете?? Мо автоматично навчитеся казнокрадів ловити - у пораненого бійця за 7 місяців зарплатня 700 грн в місяць, а на видачі більше 100 тисяч.. бойових. Хто отримує його зарплатню??? відгадайте за три рази...
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05.12.2025 20:33 Відповісти
57 мені минало. Військовий в військоматі. Офіцер запасу. Придатний в тилу. Не беруть.
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05.12.2025 20:52 Відповісти
Військовий по запасу. Вибачте.
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05.12.2025 20:53 Відповісти
Залежить від виконання плану.
Місяць назад з вулиці забрали знайомого, теж 57 років
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Я, простий пенсіонер. При мені працівник ТЦК у військовому квитку при мені понизив мене в званню, зробив запис, присвоєне МО Украіни. Не віддають квиток.🤣
На кримінал тягне?
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05.12.2025 21:50 Відповісти
Треба аудит провести, людина повинна жити з тим над ким вона опікується. Якщо ні, підганяти буса.
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05.12.2025 21:48 Відповісти
Через горло?
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05.12.2025 21:53 Відповісти
Я, не тому регіоні. Зараз. То війна, чи zемир вже? Бусифікацю можуть і " закопати".
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05.12.2025 22:22 Відповісти
 
 