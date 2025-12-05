Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для тих, хто здійснює опіку чи догляд

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

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Уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання. Наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.

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"Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян", - зазначили в Міноборони.