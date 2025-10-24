Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично, - Свириденко
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат їх оформлення та можливість подання документів через ЦНАП.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням уряду:
-
понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, без черг і зайвої бюрократії;
-
80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+";
-
решту — у будь-якому ЦНАП;
-
електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки, тож паперові довідки з печатками більше не потрібні.
Зміни набувають чинності з 1 листопада.
Майже, 70% з них, мають посвідчення УБД, з 2014 року!!!
Повторення ситуації, як і з посвідченням «Чернобильця»!!
У країні широкомасштабна війна, а тернет забитий повідомленнями про відстрочки, пільги, звільнення тощо.