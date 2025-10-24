УКР
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично, - Свириденко

прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат їх оформлення та можливість подання документів через ЦНАП.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням уряду:

  • понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, без черг і зайвої бюрократії;

  • 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+";

  • решту — у будь-якому ЦНАП;

  • електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки, тож паперові довідки з печатками більше не потрібні.

Зміни набувають чинності з 1 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заброньованих військовозобов’язаних не направляють на ВЛК, - Міноборони

Кабмін (14436) мобілізація (3255) Свириденко Юлія (546)
Мусора і прокурори.
показати весь коментар
24.10.2025 18:25 Відповісти
... і інша шваль!
показати весь коментар
24.10.2025 18:32 Відповісти
Що ти тупий кацап (малорос) мелеш Поліція гине і на фронті і в тилу А ти не розумієш скільки в поліції жінок?Йолоп ти.
показати весь коментар
24.10.2025 19:36 Відповісти
їнвалиди 1-3группи...
показати весь коментар
24.10.2025 18:35 Відповісти
А свириденко послати в піхоту Іде планове знищення держави УКРАЇНА,
показати весь коментар
24.10.2025 19:34 Відповісти
Додати ще до цього родичів осіб з Урядового кварталу, на кшалт, брата свириденко, родичів гончарука, яценюка, гройсмана, дубілєта, махніцкого, яреми, ложкіна, екс-директора кінотеатру ригоАНАЛІ «Зоряний» кравця, …та ще, сотні тисяч охоронців-«інвалідів» з правоохоронних структур, УДО, МВС, МОУ, ДПСУ, ГПУ, СБУ…….
Майже, 70% з них, мають посвідчення УБД, з 2014 року!!!
Повторення ситуації, як і з посвідченням «Чернобильця»!!
показати весь коментар
24.10.2025 20:08 Відповісти
"Понад 600 тис. українців влились у ряди ЗСУ"

У країні широкомасштабна війна, а тернет забитий повідомленнями про відстрочки, пільги, звільнення тощо.
показати весь коментар
24.10.2025 20:17 Відповісти
Чому вчитель, який пропрацював більше 30 років має кожні три місяці йтм на поклон тцк, домовлятись із замінами, стояти на холоді декілька годин під воротами, кожен раз робити десяток копій: паспорт, код, диплом... Наче за три місяці ці документи поміняються. Таке відчуття, що тцкуни знущаються з вчмтелів. Проте без всяких документів ща 6 штук баксів вони випускають блатних. Хай ті, хто прибіг в освіту під час війни бігають кожні 3 міс, а старикам зробіть на рік відстрочку
показати весь коментар
24.10.2025 20:35 Відповісти
 
 