РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9093 посетителя онлайн
Новости Отсрочка от мобилизации
1 254 3

Более 600 тыс. украинцев получат продление отсрочек автоматически, - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины принял решение, которое внедряет автоматическое продление отсрочек, цифровой формат их оформления и возможность подачи документов через ЦНАП.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению правительства:

  • более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически, без очередей и лишней бюрократии;

  • 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+";

  • остальные - в любом ЦПАУ;

  • электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки, поэтому бумажные справки с печатями больше не нужны.

Изменения вступают в силу с 1 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забронированных военнообязанных не направляют на ВВК, - Минобороны

Автор: 

Кабмин (14139) мобилизация (2930) Свириденко Юлия (259)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мусора і прокурори.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:25 Ответить
... і інша шваль!
показать весь комментарий
24.10.2025 18:32 Ответить
їнвалиди 1-3группи...
показать весь комментарий
24.10.2025 18:35 Ответить
 
 