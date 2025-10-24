1 254 3
Более 600 тыс. украинцев получат продление отсрочек автоматически, - Свириденко
Кабинет Министров Украины принял решение, которое внедряет автоматическое продление отсрочек, цифровой формат их оформления и возможность подачи документов через ЦНАП.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно решению правительства:
-
более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически, без очередей и лишней бюрократии;
-
80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+";
-
остальные - в любом ЦПАУ;
-
электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки, поэтому бумажные справки с печатями больше не нужны.
Изменения вступают в силу с 1 ноября.
