На фронте зафиксировано 62 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 9 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 62.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье Черниговской области; Безсаловка, Волфино, Студенок, Малушино, Рыжево Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и осуществил 50 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в районе Прилипки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, на данный момент пять боестолкновений.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки. Силы обороны уже остановили три атаки противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время продолжается одно боевое столкновение в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья, Русина Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новоподгородного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вишневое, Рыбное, Егоровка и в сторону Даниловки, четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и Белогорье. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.