Частный подрядчик сорвал школьное питание в Николаеве: еду готовили под дождем на улице. ВИДЕО
8 декабря в Николаеве стартовала новая схема школьного питания: часть заведений получает еду от частной компании "Проссекко 8", которую выбрало коммунальное предприятие. Однако уже в первый день возникли сбои - часть детей не получила завтраков, а блюда в некоторые школы привезли только после обеда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МикВісті".
Как свидетельствуют кадры, работники подрядчика варили кашу прямо на улице под тентом под дождем.
"Перфоратором молотится каша, заливается кипятком... Это цирк. Все школы в разброде, ходи выбирай, что везти... Вот и тендер модного кабака... КВП не справился с задачей", - говорит мужчина за кадром.
Почему возникла проблема?
В городском совете объяснили, что проблемы возникли из-за нехватки персонала в компании. По словам заместителя городского головы Анатолия Петрова, отдельные работники не вышли на работу, из-за чего график сорвался. КП КОП направило фирме предупреждение и претензию. На следующий день, по словам чиновника, ситуация стабилизировалась.
"Вчера в связи со сбоем в поставке приготовленной еды, оплата услуг будет осуществлена исключительно за то количество порций, которое дети имели возможность съесть. Сегодня все в порядке. Руководители школ сообщили, что еда вкусно пахнет и хорошо выглядит, и порции нормальные", - сказала начальник управления образования Николаева Анна Лычко.
Что нужно сделать?
Депутат горсовета Николаева и председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская в комментарии Цензор.НЕТ отметила, что это программа первой леди Украины Елены Зеленской.
В то же время, по ее мнению, с компанией "Проссекко 8" нужно расторгнуть контракты.
"Есть коммунальное предприятие. Если оно есть, то профильные должны все проконтролировать. Уволить [профильного организатора]... Я считаю, что нужно расторгнуть контракт. Эта компания не может наладить питание для наших детей", - подчеркнула она.
Что известно о "Проссекко 8"?
Компания "Проссекко 8", которая получила подряд на 14,28 млн грн, зарегистрирована в Николаеве в 2023 году и имеет уставный капитал 1 тыс. грн. Владелицей является Ирина Стоева, связанная также с ООО "ББВ 2021". В судебном реестре есть решение о привлечении ее к административной ответственности по делу о неучтенном алкоголе и сигаретах в кафе.
Руководителем "ББВ 2021" числится Борис Берестнев - сын депутата горсовета и главы райадминистрации Анны Ременниковой. Стоева также работает в одном из ресторанов, принадлежащих ее семье.
Кейтеринг в школах Николаева
Городской голова Александр Сенкевич ранее заявлял, что декабрь станет тестовым периодом для кейтеринга в 23 школах. По его словам, решение о дальнейшем расширении формата примут после анализа результатов и отзывов родителей.
