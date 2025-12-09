Частный подрядчик сорвал школьное питание в Николаеве: еду готовили под дождем на улице. ВИДЕО

8 декабря в Николаеве стартовала новая схема школьного питания: часть заведений получает еду от частной компании "Проссекко 8", которую выбрало коммунальное предприятие. Однако уже в первый день возникли сбои - часть детей не получила завтраков, а блюда в некоторые школы привезли только после обеда.

Как свидетельствуют кадры, работники подрядчика варили кашу прямо на улице под тентом под дождем.

"Перфоратором молотится каша, заливается кипятком... Это цирк. Все школы в разброде, ходи выбирай, что везти... Вот и тендер модного кабака... КВП не справился с задачей", - говорит мужчина за кадром.

Почему возникла проблема?

В городском совете объяснили, что проблемы возникли из-за нехватки персонала в компании. По словам заместителя городского головы Анатолия Петрова, отдельные работники не вышли на работу, из-за чего график сорвался. КП КОП направило фирме предупреждение и претензию. На следующий день, по словам чиновника, ситуация стабилизировалась.

"Вчера в связи со сбоем в поставке приготовленной еды, оплата услуг будет осуществлена исключительно за то количество порций, которое дети имели возможность съесть. Сегодня все в порядке. Руководители школ сообщили, что еда вкусно пахнет и хорошо выглядит, и порции нормальные", - сказала начальник управления образования Николаева Анна Лычко.

Что нужно сделать?

Депутат горсовета Николаева и председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская в комментарии Цензор.НЕТ отметила, что это программа первой леди Украины Елены Зеленской.

В то же время, по ее мнению, с компанией "Проссекко 8" нужно расторгнуть контракты.

"Есть коммунальное предприятие. Если оно есть, то профильные должны все проконтролировать. Уволить [профильного организатора]... Я считаю, что нужно расторгнуть контракт. Эта компания не может наладить питание для наших детей", - подчеркнула она.

Что известно о "Проссекко 8"?

Компания "Проссекко 8", которая получила подряд на 14,28 млн грн, зарегистрирована в Николаеве в 2023 году и имеет уставный капитал 1 тыс. грн. Владелицей является Ирина Стоева, связанная также с ООО "ББВ 2021". В судебном реестре есть решение о привлечении ее к административной ответственности по делу о неучтенном алкоголе и сигаретах в кафе.

Руководителем "ББВ 2021" числится Борис Берестнев - сын депутата горсовета и главы райадминистрации Анны Ременниковой. Стоева также работает в одном из ресторанов, принадлежащих ее семье.

Кейтеринг в школах Николаева

Городской голова Александр Сенкевич ранее заявлял, что декабрь станет тестовым периодом для кейтеринга в 23 школах. По его словам, решение о дальнейшем расширении формата примут после анализа результатов и отзывов родителей.