На фронте произошло 164 боевых столкновения, 42 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 40 авиационных ударов, сбросив 109 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3313 дронов-камикадзе и осуществили 2994 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив одну управляемую авиационную бомбу, и осуществил более ста обстрелов.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня враг дважды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении противник осуществил две попытки наступления в сторону Петропавловки и Богуславки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Сиверска, Переездного и Федоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время отбиты две атаки противника в районе Часова Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 42 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в пяти локациях бои до сих пор продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава, также поражены две единицы автомобильной техники и 13 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки. Еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполья. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.