СБУ предотвратила теракт в Житомире: россияне пытались втянуть 16-летнюю школьницу. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам упреждающих действий раскрыта новая попытка рашистов взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева
Как установило расследование, в совершение преступления российские спецслужбы пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в телеграм-каналах.
По материалам дела, школьница получила "предложение" от куратора из РФ прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире.
Находясь во временном жилище, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.
Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.
Взрывчатку своевременно обнаружили и обезвредили
Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы – своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.
В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Комплексные меры проводят сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Служба безопасности Украины продолжает призывать молодежь сообщать о любых попытках вражеской вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника"
громадянськe суспільство,
після століть під московським рабством - в зародку..
----------------
Такому контингенту до лампочки, що закладки розкладати, що бомбу виготовляти
Де батьки, де її школа були?