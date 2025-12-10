РУС
2 370 8

СБУ предотвратила теракт в Житомире: россияне пытались втянуть 16-летнюю школьницу. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам упреждающих действий раскрыта новая попытка рашистов взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева

Пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева

Как установило расследование, в совершение преступления российские спецслужбы пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в телеграм-каналах.

По материалам дела, школьница получила "предложение" от куратора из РФ прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире.

Находясь во временном жилище, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

Взрывчатку своевременно обнаружили и обезвредили

Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы – своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.

Российские спецслужбы пытались использовать несовершеннолетнюю для теракта в Житомире
В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Комплексные меры проводят сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины продолжает призывать молодежь сообщать о любых попытках вражеской вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника"

Сортировать:
немає патріотичного виховання у дітей,
громадянськe суспільство,
після століть під московським рабством - в зародку..
10.12.2025 15:26 Ответить
яка шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.
----------------
Такому контингенту до лампочки, що закладки розкладати, що бомбу виготовляти
10.12.2025 15:40 Ответить
Тут вже з самого початку, що школярка переїжджає на кілька днів в інше місто і живе в орендованій квартирі, стає цікаво
Де батьки, де її школа були?
10.12.2025 15:31 Ответить
какая то хрень,честно говоря.с Бердичева, в 16 лет сняла квартиру в Киеве..
10.12.2025 15:41 Ответить
В Житомирі
10.12.2025 15:46 Ответить
Наркоша якась?
10.12.2025 15:51 Ответить
Страшная наверно малолетка, бо другим способом зарабатывать не получалось...
10.12.2025 16:06 Ответить
🤡🤡🤡
10.12.2025 16:11 Ответить
 
 