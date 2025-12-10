СБУ предотвратила теракт в Житомире: россияне пытались втянуть 16-летнюю школьницу. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам упреждающих действий раскрыта новая попытка рашистов взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева

Как установило расследование, в совершение преступления российские спецслужбы пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в телеграм-каналах.

По материалам дела, школьница получила "предложение" от куратора из РФ прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире.

Находясь во временном жилище, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

Смотрите также: Новорожденного мальчика нашли возле мусорника в Житомире. Матерью оказалась 15-летняя девушка, - полиция. ФОТО

Взрывчатку своевременно обнаружили и обезвредили

Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы – своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.







В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Комплексные меры проводят сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Смотрите также: Подозреваемый в разбойном нападении на инкассаторов в Житомире экстрадирован из Германии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины продолжает призывать молодежь сообщать о любых попытках вражеской вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника"