Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 185 080 человек (+1 460 за сутки), 11 404 танка, 34 992 артсистемы, 23 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 185 080 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 185 080 (+1 460) человек
- танков – 11 404 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 699 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 34 992 (+23) ед.
- РСЗО – 1 564 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 431 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 148 (+82) ед.
- крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 507 (+157) ед.
- специальная техника – 4 022 (+3) ед.
Уничтожение российской военной техники в Украине
В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.
По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.
Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.
Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.
191! одиниця знищеної техніки та 1460!! чумардосів за день.
Броня без танчиків - 7, арта норм, логістика та спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 185 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
тож вбивати і вбивати якомога більше це не люди це скажені звірі