2 316 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 185 080 человек (+1 460 за сутки), 11 404 танка, 34 992 артсистемы, 23 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 185 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 185 080 (+1 460) человек
  • танков – 11 404 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 699 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 34 992 (+23) ед.
  • РСЗО – 1 564 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 431 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 148 (+82) ед.
  • крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 69 507 (+157) ед.
  • специальная техника – 4 022 (+3) ед.

Потери россиян 10 декабря

Уничтожение российской военной техники в Украине

В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.

По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.

Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.

Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.

Топ комментарии
+15
Слава ЗСУ а орки нехай вмиються кров'ю !
11.12.2025 07:28 Ответить
+12
Минув 4313 день москальсько-української війни.
191! одиниця знищеної техніки та 1460!! чумардосів за день.
Броня без танчиків - 7, арта норм, логістика та спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 185 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
11.12.2025 08:01 Ответить
+11
Гарна робота ЗСУ! Давненько такої кількості кацапів не виводили зі строю!
11.12.2025 07:44 Ответить
+1 460 за добу , де це їх так приголубили ?
11.12.2025 07:28 Ответить
Та писали - на Покровському напрямку близько десятка "квадриків" та два десятка мотоциклів хотіли провести атаку, у стилі "Безумного Макса"... Дивився відео - вся дорога палала кострищами... Хоча сумніви, щодо кількості, є - надто вже "блазенята" брехать навчені...
11.12.2025 07:37 Ответить
Клята русня - знов танчики зажала!

11.12.2025 07:43 Ответить
Гарна робота ЗСУ! Давненько такої кількості кацапів не виводили зі строю!
11.12.2025 07:44 Ответить
хєрассє наскирдували.
11.12.2025 07:47 Ответить
Честь і хвала нашим Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
11.12.2025 07:49 Ответить
Минув 4313 день москальсько-української війни.
191! одиниця знищеної техніки та 1460!! чумардосів за день.
Броня без танчиків - 7, арта норм, логістика та спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 185 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
11.12.2025 08:01 Ответить
11.12.2025 08:02 Ответить
Логістика потужно пропорційна м'ясу - хай під@ри мерзнуть та голодують в усіх сенсах.
11.12.2025 08:05 Ответить
як бачим всі понти московії на початку звелися до споконвічної їхньої методики - безмежні полчища тупорилого скота який вони селекціонують останні 300 рокі.
тож вбивати і вбивати якомога більше це не люди це скажені звірі
11.12.2025 08:20 Ответить
На жаль 28 ******** не вистачило. Наступного разу пощастить)))
11.12.2025 08:35 Ответить
Пишуть, що в московській області втрачено зв'язок з двома МиГ-29, що залучались до відбиття повітряної атаки цієї ночі.
11.12.2025 09:02 Ответить
11.12.2025 09:06 Ответить
 
 