На фронте произошло 200 боестолкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 200 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 23 авиационных удара, сбросив 62 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1754 дрона-камикадзе и осуществили 2707 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Враг осуществил 65 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Двуречанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник осуществил девять попыток наступления в сторону Петропавловки и Куриловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 23 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоегорровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении сегодня произошло 23 боевых столкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 36 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономичное, Зверовое, Котлыно, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерового Яра, Нового Шахового, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки, Филии. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 186 оккупантов, из которых 124 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, три боевые бронированные машины, два мотоцикла, 4 квадроцикла, 11 беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники, два укрытия личного состава, также повреждены три единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, пушка и 17 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 20 атак захватчиков в районах населенных пунктов Вороне, Степовое и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского, Рыбного и Успеновки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.