Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 183 620 человек (+1010 за сутки), 11 404 танка, 34 969 артсистем, 23 692 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 183 620 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 183 620 (+1 010) человек
- танков - 11 404 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 23 692 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 969 (+25) ед.
- РСЗО - 1 563 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 253 (+0) ед.
- самолетов - 431 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 89 066 (+177) ед.
- крылатые ракеты - 4 058 (+0) ед.
- корабли/катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 69 350 (+107) ед.
- специальная техника - 4 019 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Основные цифры потерь танков РФ
По данным, начиная с 2025 года, только за этот год ВСУ уже "поразили/уничтожили" 1 159 танков РФ.
В 2024 году потери танков были очень большими — ВСУ "отрабатывали" танковые подразделения РФ стабильно. В 2024-м, по разным источникам, ВСУ уничтожили или вывели из строя примерно 3 689 танков РФ.
Однако в 2025-м, по оценкам некоторых аналитиков, темп потерь уменьшился: РФ реже бросает в бой танки, часто заменяя их на более легкую бронетехнику или бронеавтомобили. Это может быть реакцией на то, что танки стали быстрой целью для дронов, артиллерии и ПВО, поэтому РФ "экономит" броню.
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