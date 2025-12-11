Рашисты атаковали баллистикой и БПЛА: ПВО обезвредила 85 из 154 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 11 декабря выпустили по Украине баллистические ракеты и беспилотники различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности атаки

Так, враг выпустил 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ, а также 151 БПЛА (120 из них - "шахеды") из направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Основное направление удара - Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории.

Читайте также: Оккупанты 30 раз обстреляли Сумскую область: один погибший, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Как отработала ПВО?

Силы противовоздушной обороны обезвредили 85 целей:

83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Читайте: Сутки в Запорожье: ранены два пожилых человека, поступило 36 сообщений о повреждении жилья. ФОТО