Рашисты атаковали баллистикой и БПЛА: ПВО обезвредила 85 из 154 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 11 декабря выпустили по Украине баллистические ракеты и беспилотники различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, враг выпустил 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ, а также 151 БПЛА (120 из них - "шахеды") из направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.
Основное направление удара - Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории.
Как отработала ПВО?
Силы противовоздушной обороны обезвредили 85 целей:
- 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.
Але маємо те, що маємо!
Валерій Прозапас:
Коли ми вимагаємо тотальної і безкомпромісної підтримки від Заходу у війні - було б добре демонструвати і свої такі ж само безкомпромісні дії, спрямовані на перемогу. Ну хоча б наприклад не виділяти по 9 000 000 000 на дорогу на курорт, в той час, коли вирішується питання нашого подальшого фінансування від Євросоюзу. Ну хоча б тепер, коли ми втрачаємо вже по 5 населенних пунктів на добу - оголосити фазу тотальної оборони, спрямувавши всі ресурси на захист, припинивши ідіотське "відновлення" парків і фасадів. Ну хоча б не бути в коаліції в парламенті з проросійськими силами. Ну хоча б продемонструвати прагнення справжньої єдності, бодай почавши консультації щодо Уряду національного порятунку, змінивши стюардес та сексологинь Єрмака на професіоналів, які ще дивом залишились. Уявляєте фізіономію пУтіна, якби переговірником до Трампа відправились не безполєзні аматори, а Порошенко? (Тоді перед ним би замаячила реальна перспектива Томагавків, і ідея припинення вогню не відкидалась так зневажливо). Багато чого можна (і давно необхідно) зробити без Заходу - бо ніхто не допоможе, якщо ти сам собі не допомагаєш. __________ Але у нас навпаки, через узурповане "єдыным позітівом" інформаційне поле, культивується всенародне незадоволення саме "імпотентськими вестернами" - в той час, коли переважна частина власної "еліти" скоріше імітує спротив, ніж організовує його. Результат за темним вікном і на карті.
7,6 тис.